Un monitor Samsung, in particolar modo il modello Odyssey G7 (C27G73), viene proposto ad un prezzo estremamente conveniente su Amazon, dove gli utenti possono approfittare dello sconto di 100 euro, previsto in modo completamente automatico dall’azienda, ed a piena disposizione di ogni consumatore.

Il pannello presenta una diagonale di 27 pollici, che può raggiungere una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel (WQHD, corrispondente per l’esattezza al 2K), con pieno supporto ad alcune delle ultime tecnologie del momento: HDR 600 e G-Sync su tutti. Il prodotto raggiunge un refresh rate massimo di 240Hz, con anche tempo di risposta di solo 1 millisecondo, risultando perfetto per giocare con qualsiasi titolo disponibile in commercio.

Collegatevi subito qui ed iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, con i codici sconto gratis e tutte le migliori offerte in esclusiva.

Monitor Samsung: Odyssey G7 è in super sconto

Un dispositivo di fascia medio-alta, è questo il monitor Samsung Odyssey G7, device che in genere sarebbe in vendita a circa 700 euro, ma che nell’ultimo periodo era stato proposto da Samsung a soli 549 euro. Arrivati nei giorni immediatamente successivi alla Festa delle Offerte, ecco la promozione che cerca di spingere nuovamente l’utente verso l’acquisto: altri 100 euro di sconto (pari al 18% del prezzo precedente), così da arrivare a dover sostenere un investimento finale di 449,90 euro. Acquistatelo premendo qui.

Dal design e look particolarmente aggressivi, il monitor presenta una base d’appoggio a triangolo, nonché una buonissima dotazione di connettori nella parte posteriore: USB 3.0, HDMI e DisplayPort a farla da padrone, per una connettività di ultima generazione. E’ anche vero che lo stesso prodotto è molto recente, essendo stato lanciato sul mercato nel 2023, senza raggiungere ad ogni modo dimensioni eccessive: 26,3 x 71,5 x 50,7 centimetri, ed un peso di 5,5 kg. Se interessati all’acquisto, segnaliamo che il pannello presenta una curvatura, il che potrebbe non piacere a tutti i consumatori.