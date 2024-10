Microsoft sta lavorando alla sua nuova app per Android che consentirà agli utenti – al momento statunitensi – di acquistare contenuti per Xbox senza passare dal Google Play Store. In seguito a una sentenza di un tribunale statunitense all’inizio di questa settimana, che obbliga Google a smettere di richiedere la fatturazione di Google Play per le app nel Play Store a partire da novembre, Microsoft è pronta a sfruttare questi cambiamenti.

“La sentenza del tribunale di aprire lo store mobile di Google negli Stati Uniti consentirà più scelta e flessibilità”, afferma la presidente di Xbox Sarah Bond in un post su X. “La nostra missione è consentire a più giocatori di giocare su più dispositivi. Siamo entusiasti di condividere che a partire da novembre, gli utenti saranno in grado di giocare e acquistare giochi per Xbox direttamente dall’app Xbox su Android“.

Microsoft pronta a sfruttare a pieno le nuove normative che impediscono gli obblighi delle aziende verso il Google Play Store

L’app store Android di Google è un vero e proprio monopolio, al gigante della ricerca è stato più volte ordinato di aprire il Play Store alla concorrenza. Ciò significa non obbligare più gli sviluppatori a utilizzare la fatturazione tramite Google Play. Una giuria ha scoperto che Google aveva illegalmente legato il suo sistema di pagamento al suo app store. Google dovrà anche distribuire app store di terze parti rivali all’interno dello store.

Il supporto per l’acquisto di Xbox Store direttamente nell’app mobile Android consentirà a Microsoft di vendere liberamente i giochi Xbox sui dispositivi Android. Le funzionalità integrate di Xbox Cloud Gaming consentiranno di trasmettere immediatamente i giochi sui dispositivi dopo l’acquisto. Tuttavia, non è immediatamente chiaro perché Microsoft non possa già fornire questa modalità d’acquisto all’interno della sua app mobile per Android. Puoi acquistare giochi da Steam o dal PlayStation Store sui dispositivi mobili, quindi Microsoft è da tempo un’eccezione a riguardo.

Separatamente, Microsoft sta anche lavorando a uno store mobile Xbox basato su browser che originariamente aveva pianificato di lanciare a luglio. Lo store alla fine si concentrerà sui giochi dei vari studi Microsoft, ma inizialmente presenterà offerte e articoli in-game. Ad agosto, Microsoft ha affermato che i test erano iniziati, anche se non ha più condiviso altre informazioni in merito.