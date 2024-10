Lanciare sul mercato auto a prezzi competitivi è sicuramente un modo per poter consentire a tutti gli utenti di acquistare un’auto elettrica. Oggi parliamo di una nuova vettura che viene proposta ad un costo davvero speciale. Si tratta della Wuling Hong Guang MPV EV e costa solamente 9.000 euro circa.

Per chi non la conoscesse, stiamo parlando del nuovo minivan frutto della joint venture cinese SAIC-GM-Wuling che è riuscita a portare sul mercato un mezzo estremamente economico. Scopriamo in questo articolo tutti i dettagli e le caratteristiche che contraddistinguono il minivan cinese.

Wuling Hong Guang MPV EV: economica e ideale per la città

La Cina, come sappiamo, si contraddistingue poiché in grado di vendere auto elettriche a prezzi molto più bassi rispetto ad altri costruttori. La conferma arriva con il lancio della Wuling Hong Guang MPV EV, modello di segmento C offerta a 69.800 yuan. Come anticipato il apertura, si tratta di un veicolo realizzato grazie alla partnership tra SAIC-GM-Wuling.

Con un peso pari a poco più di 1.270 kg e un volume di carico massimo di 2.800 l, la Wuling Hong Guang EV ospita un motore elettrico da 101 CV e 180 Nm di coppia all’asse posteriore. Per quanto riguarda la batteria, il costruttore ha deciso di montare un’unità al litio-ferro-fosfato da 32,6 kWh in grado di fornire un’autonomia dichiarata di 300 km in ciclo CLTC.

Considerate le sue dimensioni piuttosto ridotte, l’auto è sicuramente ideale per trasporto merci oppure per essere utilizzata per gli spostamenti in città. Il design potrebbe non piacere a tutti visto che il costruttore non ha puntato particolarmente sull’aspetto esteriore. Chiaramente l’obiettivo era quello di portare su strada un’auto elettrica economica e acquistabile dunque da tutti. Anche dal punto di vista della sicurezza potrebbero esserci problemi per la vendita in Europa o Stati Uniti poiché non soddisfa i requisiti richiesti. Come accennato, il costo della Wuling Hong Guang MPV EV è di 69.800 yuan, poco più di 9.000 euro.