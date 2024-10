Con l’arrivo del nuovo aggiornamento 24H2 di Windows 11 si è palesato su diversi dispositivi un errore di sistema relativo al cursore dei mouse. Quest’ultimo, nei campi di inserimento testo in applicazioni basate su Chromium, diventa invisibile. Tra le app coinvolte c’è Spotify, Chrome e Edge. Il puntatore scompare quando gli utenti spostano il mouse verso la barra degli indirizzi o in generale verso tutti i campi di testo. Ma da cosa dipende? Come è possibile non incappare in questo problema?

Windows 11: bug per il cursore del mouse

Sembra che l’anomalia dipenda dal fatto che il sistema non riesce a riconoscere il cursore nelle interfacce di testo all’interno di determinate applicazioni. Tale bug per i dispositivi Windows evidenzia come gli aggiornamenti di sistema possono introdurre delle problematiche anche quando il loro computo è quello di implementare e migliorare l’esperienza degli utenti.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft riguardo l’accaduto. La problematica è emersa dai feedback pubblicati dagli utenti. Quest’ultimi hanno evidenziato su diversi forum di supporto quanto stava accadendo e quanto problematica fosse la situazione. Quanto sta accadendo è prova di quanto siano utili i feedback degli utenti che con una comunicazione rapida ed immediata possono portare a galla problemi relativi ai dispositivi che stanno usando. Proprio come in questo caso con i computer Windows 11.

Considerando che Microsoft non è ancora intervenuta sul bug, è possibile procedere con alcuni interventi per risolvere il problema. A tal proposito, gli utenti possono ripristinare manualmente il puntatore passando a quello predefinito di sistema. Per procedere bisogna effettuare l’accesso alle proprietà del mouse nel Pannello di controllo. Selezionando la voce “Puntatori” e poi “Selezione testo” sarà possibile effettuare il passaggio in modo corretto. Molti utenti che hanno utilizzato tale procedimento hanno dichiarato di aver risolto il problema sul proprio dispositivo Windows 11.