Come ben sapete, da ormai un paio di anni Windows 11 è approdato su tantissimi pc in tutto il mondo, ma non su quanti ci si aspettava, il sistema operativo di casa Microsoft infatti possiede dei requisiti minimi per la sua installazione davvero stringenti non tanto in termini di prestazioni, quelle richieste infatti non sono eccessive per la sua esecuzione, bensì di termini di sicurezza, dettaglio che ha portato all’esclusione di hardware perfettamente in grado di eseguire il sistema operativo, ma non abbastanza sicuro per la sua installazione.

Nonostante ciò, tantissimi utenti hanno comunque installato il sistema operativo di Casa Microsoft, anche su pc non ritenuti supportati ufficialmente, ciò espone a rischi in merito agli aggiornamenti dal momento che si potrebbe incappare in crash irreparabili del sistema, non è stato però questo il caso inerente l’ultimo aggiornamento che addirittura, stando alle testimonianze di alcuni utenti, ha migliorato le prestazioni di tutti i pc compresi quelli non supportati.

Perfino su una cpu antica

L’ultimo aggiornamento rilasciato per Windows 11 ha portato a notevoli miglioramenti in termini di prestazione fluidità del sistema, al punto che anche i processori più datati hanno giovato di questi cambiamenti, un utente Reddit ha segnalato di aver installato l’update sul suo processore Celeron 10, notando che persino su questo processore i miglioramenti erano evidenti infatti, Google Chrome ha iniziato a scorrere in modo molto più fluido, i video di YouTube si caricavano più rapidamente e il sistema mostrava da un punto di vista generale, una reattività e una fluidità che precedentemente non erano presenti.

Si tratta di un miglioramento inatteso da parte di tutti quanti che però non deve portare all’installazione di Windows 11 sui sistemi non supportati, si tratta infatti di una procedura ugualmente rischiosa per i vostri sistemi che potrebbe esporli a darmi irreparabili con il conseguente rischio di perdere tutti i dati presenti nel vostro pc.