Michael Artiaga, un ragazzo di 16 anni conosciuto nel mondo di Tetris come “dogplayingtetris”, ha realizzato un’impresa straordinaria nel classico gioco NESTetris. Di cosa si tratta ? Ebbene il giovane è riuscito a superare il limite fino ad oggi invalicabile del livello 255. In una diretta su Twitch che ha catturato l’attenzione di centinaia di spettatori, Artiaga ha concluso oltre 3.300 linee in circa 80 minuti. Fino a riportare il contatore del gioco a zero e accumulando oltre 29 milioni di punti.

Nuove sfide e tecniche avanzate: la corsa verso l’infinito di Tetris

Questo record storico è stato possibile grazie a una versione modificata del gioco. La quale sembra sia in grado di prevenire i crash che avevano interrotto il precedente primato di Willis “Blue Scuti” Gibson al livello 157. La comunità competitiva di Tetris ha accolto il risultato con entusiasmo. Poiché ciò dimostra che il videogame potrebbe teoricamente continuare all’infinito. Un concetto fino a poco tempo fa considerato irrealizzabile. L’impresa di Artiaga si aggiunge così alla storia del Tetris.

Il superamento del livello 29, noto per la velocità insostenibile dei pezzi, ha rappresentato per anni un ostacolo insormontabile. Eppure, grazie a tecniche avanzate come l’hypertapping e il rolling, giocatori professionisti sono riusciti a manipolare i pezzi con velocità impressionante. Arrivando a muoverli fino a 30 volte al secondo e trasformando in realtà il sogno di una partita infinita.

A partire dal livello 138, il giovane campione ha dovuto affrontare glitch inediti e varie anomalie. Tra cui il cambiamento progressivo dei colori dei pezzi e un rischio sempre più alto di crash ad ogni linea completata, specialmente dal livello 155 in poi. Il traguardo più arduo è stato il livello 235. In cui ha dovuto giocare per 20 minuti in condizioni estreme, con pezzi quasi invisibili. Nonostante già detenga due titoli mondiali, il ragazzo considera questo risultato come il migliore della sua carriera. In più dopo una breve pausa, ha giocato altri 40 minuti raggiungendo 4.216 linee e accumulando un totale di 29,4 milioni di punti. Insomma, un risultato a dir poco incredibile.