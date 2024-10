La gamma Tesla in Italia e in Europa si arricchisce con un nuovo modello per la best seller Model 3. L’azienda californiana ha aggiunto a listino una la versione Long Range a trazione posteriore. Questa variante è pensata per tutti gli utenti che vogliono affrontare lunghi viaggi senza rinunciare ai benefici della mobilità a zero emissioni.

Infatti, la casa dichiara un’autonomia di 702 km nel ciclo WLTP e un consumo pari a 12.5kWh/100 km. Considerando questi valori, la Model 3 Long Range a trazione posteriore può essere considerata la vettura di questa famiglia con la maggiore autonomia di sempre.

La nuova variante della Model 3 entra a listino a partire da 44.990 euro. Questa cifra rappresenta il miglior rapporto prezzo-autonomia attualmente disponibile sul mercato nella categoria dei veicoli elettrici. Tesla dichiara che l’efficienza hardware e software è talmente elevata che per percorrere 1 chilometro di strada si consuma l’energia necessaria per attivare un microonde domestico.

Tesla Model 3 diventa anche Long Range a trazione posteriore con oltre 700 km di autonomia, in Italia a partire da 44.900 euro

Inoltre, il prezzo di acquisto della vettura rappresenta uno degli unici costi che gli utenti di una vettura elettrica dovranno sostenere. Infatti, le componenti elettriche non necessitano delle attenzioni di un motore endotermico come cambio olio, filtri aria e carburante, riducendo il costo e la frequenza delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Ne consegue che la Model 3 Long Range a trazione posteriore rappresenta un investimento per gli acquirenti. Al prezzo di una vettura tradizione, i proprietari potranno godere di un’esperienza di guida e di abilità di livello superiore. Tesla ha creato la vettura tenendo ben saldi alcuni valori che la contraddistinguono: autonomia, efficienza, prestazioni e maneggevolezza da auto.

Gli interni sono caratterizzati dal classico stile Tesla, minimale e tecnologico con l’ampio display centrale per gestire tutte le funzioni della vettura e un pannello da 8 pollici a disposizione dei passeggeri posteriori. I materiali premium e l’insonorizzazione garantiscono la sensazione di essere in un salotto per godersi il viaggio come mai prima d’ora. Le consegne della Model 3 Long Range a trazione posteriore inizieranno a partire da novembre.