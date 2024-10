Apple, anello smart: cosa ha intenzione di fare il colosso di Cupertino

Trovarsi di fronte ad un anello smart oggi è davvero comune in quanto si tratta di un fenomeno che pian piano sta prendendo piede. Le aziende che se ne occupano da un po’ di tempo hanno visto fiorire diversi rivali soprattutto in questi mesi, ma a quanto pare non è finita qui. Sono diverse infatti le aziende che si stanno cimentando nella realizzazione di questo dispositivo indossabile, il quale può concedere una nuova idea di tecnologia applicata ai gioielli. Qualcuno si aspetta che Apple segua queste orme, rilasciando magari tra qualche anno il suo anello smart.

Molto probabilmente però, diversi utenti potrebbero restare delusi, in quanto, stando a quel che si apprende da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg molto vicino al colosso di Cupertino, Apple avrebbe deciso di accantonare i piani di sviluppo per il suo anello.

Apple: non ci sarà almeno per ora un suo anello smart

Nonostante Apple non abbia ancora confermato ufficialmente la notizia, sembra tutto dato per scontato: non ci sarà un suo anello smart. La fonte è considerata infatti molto affidabile, poiché Gurman ha una lunga storia di indiscrezioni alle spalle che sono sempre state accurate e che hanno sempre rispecchiato ciò che poi ha fatto l’azienda.

Dal punto di vista strategico, questa scelta potrebbe essere vista come una mossa logica. L’Apple Watch offre già una gamma completa di funzionalità, e un anello intelligente probabilmente non riuscirebbe a offrire miglioramenti significativi rispetto a quanto già disponibile. Inoltre, l’anello sarebbe limitato nelle sue funzionalità rispetto a uno smartwatch, e Apple preferisce concentrarsi su dispositivi più completi.

C’è da valutare poi anche un altro aspetto molto importante: commercializzare un anello di questo genere potrebbe andare ad indebolire le vendite di Apple Watch. In poche parole, l’azienda non vuole tarparsi le ali da sola, almeno per il momento.