Il produttore tech Vivo sembra già essere al lavoro sulla realizzazione della sua prossima serie di smartphone top di gamma. In particolare, ci stiamo riferendo alla prossima serie di smartphone Vivo V50. Si tratta quindi della serie che subentrerà al posto della precedente Vivo V40, di cui l’ultimo modello è stato annunciato lo scorso mese di settembre 2024. Nel corso delle ultime ore, sono emersi i primi dettagli grazie al noto sito web Smartprix.

Vivo sta per annunciare la nuova serie top di smartphone gamma Vivo V50

Nel corso delle ultime ore sono emersi i primi dettagli riguardanti la prossima serie di smartphone top di gamma Vivo V50. Come già detto in apertura, infatti, l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione di questa nuova serie, che andrà così a sostituire la precedente serie Vivo V40. Secondo quanto è stato riportato sul sito web Smartprix, questi nuovi smartphone sono stati avvistati nei database di IMEI.

In particolare, dal sito è emerso che i modelli avvistati nei database di IMEI sono due. Si tratterebbe dei modelli noti con il numero V2427 e V2428. Potrebbe trattarsi, come successo già con la precedente serie, dei modelli denominati Vivo V50 e Vivo V50e. Per il momento, l’avvistamento sui database di IMEI non fa altro che confermarci l’esistenza di almeno due modelli della serie top di gamma Vivo V50.

L’azienda non ha nemmeno rivelato ufficialmente che annuncerà questi dispositivi nel corso dei prossimi mesi. Tuttavia, se riguardiamo un attimo le tempistiche di uscita dei modelli delle serie precedenti, possiamo notare come ci sia stato sempre un intervallo di circa 6 mesi. Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci il debutto ufficiale sul mercato della prossima serie Vivo V50 a partire dal prossimo mese di gennaio 2025.

Come già detto, per il momento non c’è ancora nessuna conferma ufficiale da parte dell’azienda. Staremo a vedere nel corso delle prossime settimane se emergeranno nuovi dettagli in merito.