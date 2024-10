Nel corso del mese di dicembre 2024 il colosso sudcoreano Samsung annuncerà in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy A16 e sappiamo che quest’ultimo sarà disponibile in due versioni, di cui una con supporto alle reti 4G e una con supporto alle reti 5G. Nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A16, arrivano nuovi dettagli sulle varianti 4G e 5G

Nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti il prossimo smartphone di fascia medio-bassa del produttore tech Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A16 e sappiamo che sarà annuncia ufficialmente sul mercato sia in versione con supporto alla connettività 4G sia in versione con supporto alla connettività 5G.

Secondo quanto è emerso, sappiamo che entrambi i modelli saranno piuttosto simili sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista tecnico. Uno dei dettagli che cambierà tra i due dispositivi riguarderà ovviamente il processore montato a bordo. La versione con supporto alla connettività 5G, infatti, dovrebbe avere a bordo un processore a marchio Exynos, ovvero il soc Exynos 1330.

Questo andrebbe così a smentire quanto era emerso qualche settimana fa, dato che i precedenti rumors parlavano della possibile presenza di un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6300. Per quanto riguarda la variante con supporto alla connettività 4G, invece, ci sarà effettivamente un processore a marchio Mediatek. Nello specifico, dovrebbe trattarsi del soc MediaTek Helio G99.

Come già detto, le altre caratteristiche dovrebbero essere le stesse su tutte e due le varianti. Ci aspettiamo quindi su entrambi un display con tecnologia SuperAMOLED, un sensore fotografico principale da 50 MP e una grande batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W.