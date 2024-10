In occasione della Festa Nazionale cinese del 1° ottobre, Shenzhen ha regalato al mondo uno spettacolo mozzafiato, utilizzando uno sciame di 10.197 droni per illuminare il cielo notturno. Questo evento ha stabilito un nuovo record mondiale, sottolineando l’incredibile progresso della tecnologia dei droni, sempre più integrata nel settore dell’intrattenimento.

I droni cinesi e il loro incredibile balletto celeste

Shenzhen, considerata il cuore tecnologico della Cina e sede di importanti produttori di droni, tra cui DJI, non è nuova a questo tipo di esibizioni aeree. Tuttavia, l’ultimo show ha superato di gran lunga il precedente primato di 7.598 droni, fissato solo un mese fa. Lo spettacolo, che ha avuto luogo sopra lo Shenzhen Bay Park, ha evidenziato un notevole salto qualitativo nella tecnologia degli sciami di droni. Tra le immagini più affascinanti si sono potute ammirare grafiche in movimento, uccelli arcobaleno che attraversavano il cielo, fulmini che si abbattevano e una gigantesca “nave madre” 3D con schermi laterali. Non da meno, una straordinaria rappresentazione tridimensionale della città di Shenzhen ha catturato l’attenzione di tutti.

Il coordinamento di così tanti droni, pur sembrando lento in apparenza, ha creato un effetto visivo spettacolare. Utilizzando oltre 10.000 “pixel aerei”, i droni riescono a trattare il cielo come un enorme schermo. L’illusione di movimento è ottenuta accendendo e spegnendo i droni o cambiando i loro colori, simili a pixel statici su uno schermo.

La Cina, che ha inventato i fuochi d’artificio circa 1.200 anni fa, è leader mondiale nel settore dei droni multielica e sta rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento con queste tecnologie innovative. Tuttavia, i droni non sono solo strumenti di intrattenimento. Questi piccoli UAV, agili ed economici, stanno diventando sempre più rilevanti anche in ambito militare e in applicazioni pratiche, come la lotta contro le zanzare in specifiche aree del pianeta. Senza dubbio, gli spettacoli di droni continueranno a evolversi, segnando un nuovo capitolo nell’intrattenimento high-tech e nella tecnologia dei droni, destinata a diventare una forma di intrattenimento pubblico di massa senza precedenti.