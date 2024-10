OpenAI ha annunciato un piano per aumentare gradualmente il costo dell’abbonamento ChatGPT Plus nei prossimi cinque anni. Questo servizio premium, che offre accesso a funzionalità avanzate dell’intelligenza artificiale, ha recentemente introdotto una nuova modalità vocale per gli abbonati. Il primo incremento di prezzo è previsto entro la fine dell’anno, con il costo che passerà da 20 a 22 dollari al mese, circa 18 euro. E questo è solo l’inizio: secondo quanto riportato dal New York Times, OpenAI prevede di più che raddoppiare il costo di ChatGPT Plus entro il 2030, portandolo fino a 44 dollari (circa 40 euro).

Le difficoltà di OpenAI dietro l’aumento dei costi

Questa decisione riflette gli sforzi di OpenAI per aumentare i ricavi e raggiungere una sostenibilità economica, un obiettivo tutt’altro che facile. Una stima del 2023 ha suggerito che mantenere il servizio costasse quasi un milione di dollari al giorno. Con l’aumento degli utenti e il lancio di versioni più avanzate del modello linguistico, è probabile che le spese aumenteranno ulteriormente.

Nel mese di agosto, OpenAI ha generato circa 300 milioni di dollari di ricavi e prevede di arrivare a 3,7 miliardi di dollari entro la fine dell’anno. Tuttavia, nonostante queste proiezioni di crescita, l’azienda si trova ad affrontare enormi costi operativi, con perdite previste superiori ai 5 miliardi di dollari nel 2024. Per affrontare questa situazione, OpenAI cerca nuovi investitori, puntando a raccogliere fino a 7 miliardi di dollari attraverso un nuovo round di finanziamenti, con una valutazione di mercato che ha raggiunto i 150 miliardi di dollari.

Inoltre, OpenAI sta affrontando una complessa transizione da un modello non-profit a uno for-profit. I costi elevati per mantenere la supremazia nel settore dell’AI hanno evidenziato i limiti del modello precedente, rendendo necessaria questa trasformazione per attrarre investimenti e finanziare la crescita futura. Con questa nuova struttura, l’azienda spera di aumentare le proprie possibilità di ottenere i fondi necessari per proseguire il suo sviluppo.