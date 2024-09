Uno dei brand di maggiore successo dell’ultimo periodo è senza dubbio Eureka, capace di mettere sul mercato modelli di vario genere e fascia di prezzo, tra cui ad esempio possiamo trovare NER600, un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti, che promette prestazioni al top, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato.

La potenza di aspirazione, a conti fatti almeno, non è particolarmente elevata, può raggiungere al massimo 2000Pa, ciò però gli permette di incrementare di molto l’autonomia, fino a 120 minuti di utilizzo continuativo, approfittando di una qualità di navigazione che va ben oltre le aspettative, controllabile sia tramite i pulsanti posti superiormente, ed anche l’applicazione mobile raggiungibile facilmente tramite i vari app store, sia per iOS che Android.

Robot aspirapolvere in offerta su Amazon: ecco Eureka NER600

Prezzo letteralmente in caduta libera per questo buonissimo robot aspirapolvere, un prodotto che originariamente avrebbe un prezzo di 229 euro, sceso del 28% fino ad arrivare a 166 euro, ma con la possibilità di applicare un ulteriore coupon di 39 euro, cosicché l’utente si ritrova a poter spendere solamente 127 euro a questo link su Amazon.

Di colore completamente nero, il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica opaca, che non trattiene le impronte, sebbene tenda a sporcarsi con la polvere, sui bordi si trovano gli ammortizzatori, per evitare che si rovini toccando i mobili, mentre la spazzola inferiore è stata pensata, oltre che realizzata, per non trattenere i peli degli animali, facilitando la vita di tutti coloro che ne hanno all’interno della propria abitazione. E’ presente solo una spazzola laterale, che va a pulire il bordo ed il battiscopa, a differenza di altri modelli in commercio, invece, in cui queste erano effettivamente presenti in coppia.