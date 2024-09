Honor 90 è uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia media della telefonia mobile, avendo la possibilità di mettere a disposizione degli utenti un bellissimo display da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED leggermente curvo sui bordi, che raggiunge una risoluzione massima più che sufficiente (FullHD+), passando comunque per un refresh rate addirittura a 120Hz.

Il processore è di casa Qualcomm, stiamo parlando di Snapdragon 7 Gen1, un SoC con refresh rate che può raggiungere i 2.5GHz, con alle spalle una configurazione da ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, le prestazioni non paiono essere in nessun modo un problema per questo prodotto. Il sistema operativo è Android 13, con una batteria da 5000mAh, che oltre a garantire una autonomia superiore al normale, permette di ricaricare alla velocità della luce: ben 66W.

Honor 90: prezzo da pazzi su Amazon

Risparmiare con Amazon è davvero molto semplice, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani una promozione che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, applicata sull’Honor 90, uno smartphone di fascia media, disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 292 euro. L’ordine può essere effettuato premendo questo link.

Come per tutti gli altri prodotti che solitamente vi consigliamo, anche in questo caso ci ritroviamo ad avere tra le mani un device con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che completamente sbrandizzato (il che porta a ricevere aggiornamenti molto più tempestivi). Il comparto fotografico è inoltre rappresentato alla perfezione da un sensore principale da 200 megapixel, che raggiunge scatti di elevata qualità, al cui fianco possiamo trovare un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel, ma anche un effetto bokeh da 2 megapixel. Anteriormente, invece, ecco arrivare il sensore da 50 megapixel, con apertura F2.4.