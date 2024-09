Nissan: Nismo non diventerà completamente elettrica

Nissan ha chiarito che Nismo non sarà convertita esclusivamente all’elettrico. Pierre Loing, responsabile globale dei prodotti Nissan, ha spiegato in un’intervista a Top Gear che la crescita dei veicoli elettrici è stata “caotica”. Nissan preferisce quindi adottare un approccio più flessibile. Loing ha sottolineato che l’azienda si sta concentrando sulla tecnologia E-Power, un sistema ibrido che utilizza un motore a benzina per ricaricare la batteria elettrica. Questo, già introdotto ormai due anni fa con il Qashqai E-Power, ha dimostrato successo, portando ad oltre della metà delle vendite del modello in Europa. Nismo, la divisione ad alte prestazioni di Nissan, non ha quindi un obiettivo definito per diventare completamente elettrica, almeno per ora.

Nismo Nissan diventerà prima o poi elettrica?

La decisione di Nissan di non spingere Nismo completamente verso l’elettrico riflette una realtà che sta caratterizzando molte aziende nel mercato automobilistico. Secondo Loing, modelli come la GT-R possono giustificare prezzi molto alti nella versione Nismo, cosa non possibile invece con auto come l’Ariya. Perché? Perché l’Ariya, pur essendo un veicolo elettrico premium, non potrebbe mai raggiungere un “prezzo super alto” senza risultare ben fuori mercato. La flessibilità di Nissan nel settore elettrico è intanto una risposta ai cambiamenti rapidi delle tendenze dei consumatori. Molti produttori di automobili stanno riconsiderando però i loro piani per l’elettrificazione. Stanno anche ritardando il lancio di nuovi modelli elettrici per concentrarsi sulle tecnologie ibride.

Loing ha ammesso che, se gli avessero chiesto qualche anno fa dei piani sulle elettriche di Nissan, la risposta sarebbe stata diversa, ma si sa che le cose cambiano. Questo dimostra quanto sia difficile prevedere il mercato dell’elettrico e quanto sia importante per un’azienda come Nissan adattarsi ai cambiamenti di mercato. Resta ora da vedere se nei prossimi anni la società sarà costretta o meno a stabilire una nuova tempistica per l’elettrificazione completa della linea Nismo. Continuerà invece a puntare su una transizione graduale attraverso soluzioni ibride come E-Power? Lo scopriremo solo vivendo.