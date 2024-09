Canon recentemente presentato il suo nuovo scanner professionale, imageFORMULA DR-S350NW, pensato per le aziende e le piccole realtà, quest’ultimo ha come punto di forza una compattezza davvero importante abbinata ad una rapidità e sicurezza nell’uso davvero senza precedenti, il dispositivo come se non bastasse è conforme agli standard più elevati di sostenibilità ambientale, tra cui EPEAT Gold, Energy Star, e RoHS, ed è prodotto seguendo le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 13485.

Lo scanner è in grado di funzionare tramite un alimentatore automatico che consente di scannerizzare fino a 60 fogli A4 e in collegamento alla corrente elettrica riesci a scansionare un volume tra i 6000 e i 9000 documenti al giorno, inoltre gode di un Rullo Ritardante che aiuta a prevenire inceppamenti e garantisce un flusso di lavoro costante ed efficiente.

Vediamo di seguito, alcune caratteristiche tecniche più dettagliate ed elementi che rendono questo dispositivo eccelso per le aziende.

Caratteristiche tecniche

Lo scanner che prendiamo in esame oggi è un dispositivo di scansione a foglio singolo a doppia faccia che utilizza la tecnologia CIS (Contact Image Sensor) per una risoluzione ottica di 600 dpi, la fonte luminosa primaria è costituita da LED RGB che garantiscono una resa perfetta sia con il bianco, che con il nero che a colori, il suo arsenale vanta poi una serie di porte di connessione e di connettività supportate: USB 3.2 Gen1, Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T e Wi-Fi: 802.11a, b, g, n, ac, una porta USB 2.0 di tipo A, pensata per i lettori NFC.

Per quanto riguarda le prestazioni, lo scanner riesce a scansionare fino a 50 pagine al minuto (ppm) sia in bianco e nero che a colori, con una velocità di 100 immagini per minuto (ipm), anche la risoluzione di output varia e oscilla tra i 100dpi fino a 600dpi consentendo anche di elaborare documenti lunghi fino a 5.588 mm in modalità “Long Document”.