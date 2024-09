SCONTI Esselunga: offerte strepitose per una casa ultra TECH

Chi conosce Esselunga sa bene che è imbattibile nel proporre offerte perfettamente straordinarie. Questo autunno non è diverso! Esselunga mette in campo promozioni super folli su una scelta esagerata di elettrodomestici. Lo store ha pensato a chi desidera una casa più moderna e funzionale, senza dover spendere una fortuna. Le sue promozioni sono così convenienti che nessun altro può competere. Hai mai pensato a quanto sarebbe bello avere una cucina all’avanguardia? Ora è il momento di acquistare quello che vuoi. Gli elettrodomestici proposti da Esselunga non solo hanno un design elegantissimo, ma offrono anche prestazioni elevate, di alto livello. Perché non cogliere subito l’occasione di approfittare di queste promo strepitose?

Qualità e risparmio mai sperimentati con le promo Esselunga

Tra le promozioni più allettanti spicca la lavatrice Samsung Ai Control WW11DG6B85, in offerta a soli 579€. Un prezzo sorprendente per un elettrodomestico così avanzato, che semplifica la tua vita quotidiana. Non è forse arrivato il momento di mandare in pensione la vecchia lavatrice? E se stai cercando un frigorifero nuovo, Esselunga ha diverse opzioni che ti lasceranno a bocca aperta. Il Samsung RF48A400EM9 è in offerta a 899€, un’occasione unica per un frigorifero così tecnologicamente evoluto. Preferisci qualcosa di più economico? Il Frigorifero Combinato Hisense RB440N4BCE è tuo a 479€, mentre il Frigorifero Sharp SJ-FBA09DMXPE è disponibile a 489€. Con queste offerte, risparmiare è davvero facile!

Esselunga ha pensato anche ai veri intenditori. Se sei un appassionato di vino, la Cantinetta vini Hisense RW12D4NWG0, in promozione a soli 279€, è ciò che fa per te. Immagina di avere sempre a portata di mano le tue bottiglie preferite, conservate alla perfezione in un elettrodomestico che unisce stile e funzionalità. Queste offerte sono valide solo fino alla fine di ottobre! Perché aspettare? Visita subito il sito ufficiale di Esselunga o vai con qualsiasi mezzo, auto, bici, a piedi, nel punto vendita più vicino. Non puoi assolutamente perdere questa grandiosa occasione per fare shopping risparmiando e dare un’aspetto più tech alla tua casa.