L’operatore telefonico italiano WindTre propone spesso tante offerte di rete mobile di rilievo. Alcune di queste appartengono alla gamma di WindTre GO 150 XS, ma a quanto pare ci sarà molto presto una novità. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre il costo di attivazione di queste offerte in sconto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO 150 XS, l’operatore propone il costo di attivazione in sconto

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre ad un prezzo scontato il costo di attivazione di alcune sue offerte. Come già accennato in apertura, tra queste sono comprese le offerte di rete mobile appartenenti alla gamma WindTre GO 150 XS. Fino ad ora, il costo di attivazione di queste offerte era pari a 4,99 euro.

Ora, però, per avere queste offerte gli utenti dovranno sostenere un costo di attivazione scontato pari a 3,99 euro, scegliendo come metodo di pagamento sia il credito residuo sia il metodo di pagamento automatico Easy Pay. A questi, bisognerà comunque sommare il costo per la scheda sim ricaricabile, che rimane sempre pari a 10 euro.

Analizziamo ora l’offerta mobile WindTre GO 150 XS 5G. Quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 5,99 euro tramite metodo di pagamento su credito residuo.

C’è poi disponibile l’offerta gemella denominata WindTre GO 150 XS 5G Easy Pay. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere sempre un costo di 5,99 euro scegliendo il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Il bundle dell’offerta rimane invariato rispetto a quella precedente. Troviamo quindi sempre 150 GB di traffico dati in 5G, minuti di chiamate illimitati e fino a 50 sms verso tutti i numeri.