WhatsApp: i due aggiornamenti più importanti di sempre sono pronti

WhatsApp sta sviluppando tante nuove soluzioni per la sua piattaforma ed è pronta ad introdurre dei succosi aggiornamenti. Stando a conto riportato, l’attesa maggiore si sta sviluppando intorno a due novità preannunciate e pronte all’arrivo.

Gli utenti non vedono l’ora di avere a che fare con l’interoperabilità e con i nuovi username, due aggiornamenti diversi che sono in dirittura d’arrivo.

WhatsApp: interoperabilità e username sono i due aggiornamenti più attesi degli ultimi anni

Quando si parla di interoperabilità, ci sono ancora persone che non hanno capito di cosa si tratta. WhatsApp sta per introdurre una nuova sezione nella quale potranno arrivare anche i messaggi da parte delle altre applicazioni di messaggistica. Questa imposizione in realtà arriva dal DMA europeo, il quale prevede una maggiore inclusione e la possibilità di avere contatti anche con applicazioni diverse.

Venendo alla questione riguardante i nuovi username in via di sviluppo, c’è un aspetto molto importante che verrà migliorato da WhatsApp: la privacy dei suoi utenti. La forte applicazione di messaggistica sta mettendo le persone in condizione di non doversi preoccupare più di nulla, neanche quando rilasciano il loro contatto a qualcun altro. Usando i nuovi username, infatti non servirà più dare il numero di telefono a persone magari sconosciute o delle quali non si ha ancora piena fiducia.

È in questo modo, infatti che WhatsApp vuole avvicinarsi a Telegram, che in termini di privacy è la regina assoluta nel mondo della messaggistica. Non servirà più dare il proprio numero: gli utenti potranno essere ricercati direttamente tramite la barra di ricerca in WhatsApp e con il loro nome reale o inventato per l’occasione. Sarà dunque molto più semplice scambiarsi i contatti in piena discrezione e soprattutto non occorrerà salvare per forza nuovi numeri di telefono all’interno della rubrica.

Al momento queste funzionalità sono in fase di sviluppo ma non dovrebbe essere lontano il momento del loro arrivo ufficiale su WhatsApp.