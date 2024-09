L’attesa per la PlayStation 5 Pro cresce sempre di più, con un possibile lancio entro l’anno. Sebbene Sony non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, il recente teaser che celebra i 30 anni di PlayStation ha alimentato ulteriori speculazioni, mostrando quella che potrebbe essere la silhouette della nuova console. Le previsioni degli analisti sul prezzo si stanno già delineando, con stime che la posizionano tra i 600 e i 650 dollari negli Stati Uniti, corrispondenti a circa 650 euro per il mercato europeo.

Secondo Serkan Toto di Kantan Games, è improbabile che il lancio della PS5 Pro comporti un taglio di prezzo per le attuali versioni di PS5 e PS5 Slim. Al contrario, Sony ha recentemente aumentato i prezzi della PS5 in Giappone, segnale che indica una strategia diversa rispetto al passato, quando la PS4 Pro arrivò insieme a una riduzione del prezzo delle console standard. Questo trend suggerisce che l’azienda non ridurrà il prezzo dei modelli precedenti.

Il prezzo di PS5 Pro è troppo elevato

Gli analisti prevedono che la PS5 Pro sarà un prodotto di nicchia, come lo fu la PS4 Pro, che rappresentava solo il 15% delle vendite totali. L’idea che solo una parte del pubblico sia interessata a console con specifiche avanzate sembra confermata dalle vendite delle versioni precedenti. Molti giocatori, infatti, preferiscono titoli che non richiedono aggiornamenti hardware significativi, come Fortnite e Minecraft, riducendo l’appeal di un nuovo hardware più potente.

Nonostante le elevate aspettative tecnologiche, si pensa che la domanda per la PS5 Pro possa rimanere contenuta, con un impatto limitato sulle vendite complessive. Gli esperti credono che il mercato sia attualmente diviso tra chi cerca esperienze di gioco accessibili e chi, invece, punta sulle prestazioni avanzate offerte dalle versioni Pro. Tuttavia, il successo della PS5 Pro dipenderà dall’effettiva differenziazione rispetto ai modelli precedenti e dalla volontà dei consumatori di investire in un prodotto di fascia alta.