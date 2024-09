Toyota bZ3C: il nuovo SUV elettrico pronto per il mercato cinese

La Toyota bZ3C è pronta a fare il suo ingresso nel mercato cinese. Questo SUV Coupé elettrico, sviluppato in collaborazione con BYD e FAW, punta a un pubblico giovane e dinamico. Ma cosa rende così speciale questo modello? Innanzitutto, il design richiama quello della celebre Toyota Prius, soprattutto nel frontale, mentre le dimensioni (4.780 mm di lunghezza) e i fari a tutta larghezza ne accentuano l’aspetto moderno. Presentata inizialmente come concept al Beijing Motor Show, la bZ3C è diventata un modello concreto. La produzione dovrebbe cominciare fra non molto. La nuova Toyota possiede cerchi da 18″ o 21″ e il design della carrozzeria sono pensati per attirare clienti della Generazione Z, notabile dal look sportivo e futuristico.

Motore potente e autonomia elevata per la nuova versione della Toyota

Ma qual è il vero cuore di questa nuova Toyota? Il motore elettrico è fornito da BYD, capace di sviluppare una potenza di 200 kW (268 CV). Questo si distingue dagli altri per la sua efficienza. Toyota ha scelto anche di limitare la velocità massima della bZ3C a 160 km/h. Perché? Per ottimizzare l’autonomia. E qui sorge la vera domanda: quanto potrà percorrere quindi la bZ3C con una sola ricarica?

Secondo le prime stime, l’autonomia della Toyota si aggira tra i 500 e i 600 km nel ciclo CLTC. Un risultato possibile grazie alla batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP). Essa è sempre fornita da BYD tramite la sua divisione FinDreams. Anche se la capacità della batteria non è stata ancora confermata ufficialmente, queste cifre sono molto promettenti. La bZ3C potrebbe essere un’opzione interessante per chi cerca un’auto elettrica con più autonomia che velocità. La produzione avverrà nell’impianto di Tianjin, frutto della collaborazione tra FAW e Toyota. Dopo il successo della bZ4X e della bZ3, questo SUV Coupé punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Toyota. Arriva sul mercato per attirare famiglie e giovani con il suo design innovativo e le sue prestazioni. Riuscirà a fare breccia nei cuori dei guidatori?