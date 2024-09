Google Pixel 8a è lo smartphone di fascia medio-bassa che tutti vorrebbero acquistare, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a disposizione di ogni singolo utente una serie di specifiche tecniche di alto livello.

Il dispositivo presenta dimensioni tutt’altro che elevate, infatti raggiunge 152,1 x 72,7 x 8,9 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 188 grammi. E’ un prodotto completamente resistente all’acqua, così da poterlo utilizzare praticamente dovunque si desideri, a cui comunque si aggiunge la presenza del processore Google Tensor G3 (la penultima generazione), con frequenza di clock fissata a 3Ghz, passando per GPU Immortalis G715s MC10, con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che purtroppo non è espandibile).

Premete questo link per collegarvi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta.

Google Pixel 8a: la promozione Amazon

L’ultima promozione disponibile su Amazon vede offrire un forte ribasso del prezzo di vendita del prodotto in questione, essendo infatti di base disponibile a 549 euro, ma con lo sconto di questi giorni è prevista una riduzione di circa 129 euro, cosicché la spesa finale che l’utente si ritroverebbe a sostenere sarebbe di soli 420,97 euro. Il dispositivo è commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche no brand, così da essere sicuri di ricevere gli aggiornamenti molto più rapidamente. Premete qui per l’acquisto.

Essendo uno smartphone di relative piccole dimensioni, è lecito pensare che il display lo sia altrettanto, infatti è presente un pannello da 6,1 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, passando per 431 ppi, e tecnologia OLED che permette di raggiungere un refresh rate di 120Hz, pur con 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 3. Nella parte posteriore è presente un comparto fotografico composto da 2 sensori differenti, di cui un principale da 64 megapixel.