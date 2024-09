Dal 11 settembre 2024, il dispositivo per la casa intelligente di IKEA, Dirigera, ha ricevuto un aggiornamento fondamentale. Ovvero ora è compatibile con lo standard domotico Matter. Ciò significa che gli accessori smart di IKEA, basati sul protocollo ZigBee, possono interfacciarsi senza difficoltà con tutti quei dispositivi, sempre più numerosi, che adottano Matter. Con questa mossa, la nota azienda intende facilitare la comunicazione tra due sistemi diversi. Eliminando così le barriere tecnologiche che potrebbero sorgere, come accaduto in passato con la linea Philips Hue.

L’app IKEA Home Smart e il futuro di Matter

IKEA ha impiegato diversi mesi per testare accuratamente l’aggiornamento, reso disponibile in versione beta già a marzo 2024. L’azienda si è presa il tempo necessario per garantire che il passaggio al nuovo standard fosse il più fluido possibile. Il responsabile della divisione Platform and Technology Sweden, Damir Smrkovic, ha sottolineato quanto sia importante per il marchio offrire ai clienti un’esperienza smart home semplice, affidabile e accessibile. Con il supporto per Matter, Dirigera rappresenta un importante passo avanti per una casa intelligente più interoperabile, senza problemi.

Il dispositivo si gestisce tramite l’app IKEA Home Smart, disponibile su Google Play e AppStore. L’applicazione consente l’integrazione con i principali assistenti vocali, tra cui Google Assistant, AppleSiri e Amazon Alexa. In questo modo, i clienti possono controllare facilmente gli apparecchi smart di IKEA. I quali includono prodotti come luci, purificatori d’aria, tapparelle, sensori e tende a rullo. In modo da rendere la casa ancora più interattiva.

Nel frattempo, il consorzio che si occupa del protocollo Thread, continua a lavorare sulle specifiche 1.4, che includeranno importanti novità. Tra queste, miglioramenti nelle capacità di rete e l’obbligo per i border router di fornire connettività cloud. Con questi aggiornamenti, Matter si propone di semplificare ulteriormente la gestione delle case intelligenti. Rendendo sempre più facile per i dispositivi connessi comunicare tra loro, a beneficio dei consumatori