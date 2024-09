Abarth 600 elettrica è pronta a fare il suo debutto su un mercato piuttosto vasto e ricco di veicoli a propulsione elettrica. A contraddistinguere questo veicolo dal resto delle auto a marchio Abarti, senza dubbio la sua potenza.

Secondo quanto diffuso finora, la nuova auto dovrebbe essere svelata fra poche settimane mentre per la consegna bisognerà attendere fine anno o inizio 2025. Insomma, per tutti gli appassionati del brand, l’attesa è quasi terminata. Scopriamo insieme ulteriori dettagli in questo articolo.

Abarth 600 elettrica pronta per il suo debutto

Attendi il debutto della nuova Abarth 600 elettrica dal giorno in cui venne mostrata in occasione dell’evento per i 125 anni della Fiat? Se la risposta è sì, non preoccuparti perché manca davvero poco.

Anche se nei mesi scorsi la stessa Abarth aveva deciso di diffondere online alcune foto che ritraevano il veicolo, adesso è tutto più reale. Nelle scorse ore, infatti, è stato fotografato un veicolo preserie impegnato ancora nei test nei pressi di Torino. Manca dunque davvero poco al suo debutto visto che stiamo parlando degli ultimi test necessari per testare gli ultimi dettagli dell’auto elettrica.

Le foto diffuse ci consentono pertanto di avere un’idea più chiara di quello che sarà il design che andrà a contraddistingue la nuova Abarth 600 elettrica. Il veicolo fotografato ha una carrozzeria in colore giallo che non può passare inosservata. Un colore che consente di mettere in risalto specchietti, maniglie, paraurti, passaruota, minigonne e spoiler posteriore, tutti in colore nero.

Per quanto riguarda la potenza che andrà a contraddistinguere il veicolo, si parla un 280 CV. La batteria implementata potrebbe invece essere di soli 50,8 kWh con un’autonomia inferiore ai 350 km. Non ci resta dunque che attendere il debutto ufficiale per poter avere conferma su alcuni dati ancora non del tutto certi. Come accennato in apertura, le consegne dell’auto elettrica dovrebbero già iniziare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.