Per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi, è appena arrivata una bella novità proposta dal colosso americano Microsoft. A partire dalla giornata del 10 settembre 2024, infatti, l’azienda ha reso disponibile un nuovo piano in abbonamento per tutti i possessori di una console Xbox. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo piano denominato Xbox Game Pass Standard. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, arriva ufficialmente il nuovo piano Standard

A partire dalla giornata del 10 settembre 2024 il colosso americano Microsoft ha reso disponibile un nuovo piano in abbonamento. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo piano denominato Xbox Game Pass Standard. Quest’ultimo sarà finalmente attivabile anche da tutti i nuovi abbonati al servizio, ad un costo di 12,99 euro al mese.

Questo nuovo piano include diverse funzionalità. Tra queste, c’è la possibilità di usufruire di tutti i vantaggi di Xbox Game Pass Core. Questo significa poter utilizzare la modalità multiplayer online su console e la possibilità di accedere a tanti sconti esclusivi su Xbox Store. Gli utenti che attiveranno questo piano in abbonamento avranno inoltre accesso a ben 100 nuovi videogiochi sulla propria console da gaming.

Ricordiamo che, oltre a questo piano, gli utenti potranno accedere a tanti altri piani in abbonamento. Il più economico è sicuramente Xbox Game Pass Core che ha un costo di soli 6,99 euro al mese. È poi disponibile il piano più completo di tutti, ovvero Xbox Game Pass Ultimate. Quest’ultimo ha un costo di 17,99 euro al mese. Tuttavia, gli utenti potranno attivare questo piano ad un prezzo scontato di solo 1 euro per i primi 14 giorni.

Ricordiamo inoltre che il colosso americano Microsoft sta continuando a proporre su Xbox Store tantissimi super videogiochi a dei prezzi decisamente interessanti e competitivi. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale dello store per non perdere nessun videogioco proposto in sconto.