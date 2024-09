Hisense è in fortissimo sconto in questi giorni su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter acquistare una smart TV di ultima generazione ad un prezzo fortemente conveniente e più basso del normale, in particolare parliamo del modello 55U72NQ, prodotto di ottima qualità generale, con diagonale da 55 pollici.

Si tratta di un televisore mini-LED, che può raggiungere una risoluzione massima in 4K, una smart TV con Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, e soprattutto un refresh rate che può raggiungere al massimo i 144Hz, approfittando anche di Game Mode Pro, appunto per quanto riguarda il gaming, oppure Amazon Alexa integrata direttamente, per controllarla con il solo ausilio della propria voce, senza dimenticarsi della piena compatibilità con il digitale terrestre 2.0, meglio definito con DVB-T2.

Smart TV Hisense: che promozione vi aspetta

Il suo prezzo di vendita non poteva essere migliore, proprio perchè gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 649 euro per il suo acquisto definitivo, partendo comunque da un listino tutt’altro che dispendioso o impossibile da raggiungere, che corrispondeva a circa 949 euro (lo sconto applicato è del 32%). La promozione è attiva al seguente indirizzo.

Dimensionalmente il televisore non delude in nessun modo le aspettative del consumatore, tanto da arrivare a raggiungere 123,1 x 71,7 x 7,9 millimetri di spessore, a differenza di altri modelli di cui vi abbiamo parlato in passato, in questo caso è presente un grande piedistallo centrale, che non alza eccessivamente il prodotto dalla base, e potreste fare fatica eventualmente a posizionare altri oggetti al di sotto dello stesso. Ottima la connettività nella parte posteriore, troviamo porte HDMI e USB-A, oltre che naturalmente la classica ethernet che permette di collegare fisicamente il televisore alla rete internet, senza affidarsi al WiFi (è presente anche connettività bluetooth).