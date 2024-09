Super OFFERTE da Expert: parte il NUOVO VOLANTINO

Chi non sogna di acquistare un nuovo dispositivo tecnologico senza dover prosciugare il portafoglio? Finalmente è possibile, grazie alle incredibili offerte di Expert, che vi aspettano sia in negozio che online. Che abbiate bisogno di un nuovo PC, un tablet o uno smartphone, troverete ciò che cercate con offerte folli a prezzi tanto bassi da farvi girare la testa. Immaginate di poter lavorare su un computer potente senza dovervi preoccupare del calore o delle prestazioni! Potrete passare ore a giocare senza cali di velocità. E se vi dicessimo che tutto questo è a portata di mano con un prezzo scontato? È esattamente quello che Expert vi offre! Avrete dispositivi affidabili di marchi rinomati come ASUS, HP, Lenovo e Samsung, a prezzi che vi faranno domandare: “Ma davvero?”

Expert ed il nuovo volantino Tech To School

Prendiamo, ad esempio, il LENOVO Ideapad 3 notebook da 15,6″. Acquisterete un perfetto per il lavoro e per lo svago ad un prezzo scontatissimo di 599,00 euro anziché 699,00 euro. Preferite qualcosa di più economico ma altrettanto affidabile? L’ ASUS Vivobook 15, con Windows 11, è in super offerta a 449,00 euro! E per i gamer più esigenti? Il LENOVO Loq notebook 15,6” è vostro a 999,00 euro.

Ma non è finita qui! Se siete appassionati di tecnologia portatile e cercate il miglior tablet, vi innamorerete del SAMSUNG Galaxy tab a9+ 5g, ora a soli 251,90 euro, o del LENOVO Tab m11 – tb330fu, che costa solo 199,00 euro. E per chi desidera lo smartphone più innovativo sul mercato, il futuristico SAMSUNG Galaxy Z Flip6 è in promozione a 1.249,00 euro. Un telefono pieghevole che non solo stupisce per la tecnologia, ma anche per il design. Le promozioni strepitose di Expert continuano a sorprendere, permettendovi di aggiornare la vostra tecnologia senza compromettere il vostro budget. Non lasciatevi scappare questa occasione! Siete pronti a visitare il negozio più vicino o a esplorare tutte le offerte sul sito ufficiale di Expert? Non aspettate: le offerte volano via in un lampo!