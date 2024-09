Il Senato della California ha approvato ieri il Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Models Act, una legge pionieristica che si propone di regolamentare lo sviluppo e l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Questa normativa rappresenta uno dei primi tentativi concreti negli Stati Uniti di stabilire linee guida precise per il settore dell’IA.

In pratica, le aziende che operano in California dovranno adottare una serie di misure di sicurezza, tra cui la capacità di spegnere i modelli di IA in modo rapido e sicuro, proteggere i modelli da modifiche pericolose post-addestramento e implementare procedure di test per valutare i rischi di danni critici.

La legge californiana per il settore dell’intelligenza artificiale

La legge è stata elaborata nell’arco di circa un anno, con il senatore Scott Wiener come promotore principale. Wiener ha lavorato a stretto contatto con diverse parti interessate, incluse le aziende del settore, come Anthropic. Secondo il senatore, questa legge non fa altro che formalizzare impegni già assunti dalle aziende in maniera volontaria. Tuttavia, non mancano le critiche, anche da parte di aziende coinvolte come Anthropic e OpenAI.

Le principali obiezioni riguardano il fatto che la legge si concentri eccessivamente sui rischi catastrofici, il che potrebbe creare barriere significative per le startup e le piccole imprese del settore. In risposta alle preoccupazioni, è stata decisa una modifica importante: alcuni reati previsti dalla legge sono stati depenalizzati, diventando esclusivamente di natura civile. Questa modifica ha ottenuto il sostegno di alcuni detrattori, tra cui Anthropic, che ora ha dichiarato di appoggiare la legge.

Ora, il destino della normativa dipende dalla decisione del governatore della California, Gavin Newsom, che ha tempo fino alla fine di settembre per approvare definitivamente la legge. Se adottata, questa legge potrebbe segnare un importante passo avanti nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, stabilendo standard di sicurezza e protezione innovativi per un settore innovativo quanto potenzialmente pericoloso.