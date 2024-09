Il sogno dell’auto solare: quanto siamo vicini alla realtà?

Chi non ha mai sognato di viaggiare senza dover fare rifornimento? L’idea di un’auto alimentata solo dal sole affascina da anni, ma quanto è realmente vicina questa visione? Purtroppo, nonostante i notevoli progressi nel campo del fotovoltaico, la realtà è ancora lontana dalle aspettative. I pannelli solari attuali convertono circa il 20-25% dell’energia solare in elettricità. Anche se questo è un miglioramento rispetto al passato, non è ancora sufficiente per alimentare in modo efficace un’automobile purtroppo.

Ci sono però alcuni tentativi interessanti. Questi ci mostrano il potenziale di tale tecnologia, anche se per ora con significative limitazioni. Un esempio recente è quello dello youtuber Drew Builds Stuff. Che ha fatto? Ha costruito un veicolo rudimentale alimentato esclusivamente da pannelli solari. Il suo esperimento dimostra che è possibile muoversi grazie al sole, ma solo a costo di grandi compromessi. Questa strana vettura solare, infatti, è estremamente leggera e spartana. Non ha comfort e protezioni e può trasportare solo una persona. Per aumentare la superficie esposta al sole, Drew ha dovuto creare un design inconsueto, con un lungo rimorchio coperto interamente di pannelli.

Il solare per le auto è ancora lontano?

Anche con le sue limitazioni, il progetto ha raggiunto comunque l’obiettivo. Drew è riuscito a percorrere circa 250 km con l’energia solare, mantenendo una velocità massima di 45 km/h. L’esperienza ha però al contempo evidenziato quanto sia ancora lontana la possibilità di avere una vera auto solare. Le rinunce in termini di comfort, sicurezza e prestazioni sono troppo grandi per renderlo un mezzo praticabile nella nostra vita. Allo stato attuale, quindi, l’auto solare rimane più un sogno che una realtà. Il futuro delle auto alimentate dal sole dipenderà dall’evoluzione tecnologica. Dovremo vedere come cambierà soprattutto l’efficienza dei pannelli fotovoltaici. Fino a quando non avremo celle solari capaci di offrire un’energia sufficiente per alimentare un’auto reale, dovremo continuare a sperare e a cercare soluzioni alternative. Il sole, per ora, rimane una fonte di energia papabile ma ancora limitata, almeno in questo settore.