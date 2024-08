Siamo arrivati a fine agosto e il colosso americano Microsoft si prepara a stupire gli utenti con i suoi ultimi saldi e sconti. Ogni settimana, infatti, l’azienda aggiorna il catalogo di videogiochi disponibili su Xbox Store, con tantissimi videogiochi e titoli proposti a dei prezzi decisamente interessanti e convenienti. Come successo spesso in passato, anche questa volta gli utenti potranno accedere a tanti videogiochi con degli sconti fino al 95%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

Xbox Store, al via gli ultimi Sconti ed offerte di fine agosto 2024

A fine agosto 2024 gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi in super sconto sulla propria console su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso americano Microsoft continua a stupire i propri utenti, aggiornando il catalogo con tante offerte e sconti interessanti. Come successo in passato, alcuni videogiochi sono al momento disponibili con uno sconto folle del 95%.

Tra i titoli bomba disponibili su Xbox Store, troviamo ad esempio il videogioco denominato Figment: Journey Into the Mind. Grazie allo sconto del 95%, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo assurdo di soli 0,99 euro. Ci sono poi tantissimi videogiochi proposti con degli sconti comunque interessanti pari al 85%. Tra questi, c’è ad esempio il videogioco SoulCalibur VI Deluxe Edition, il quale è proposto ora ad un prezzo scontato di 14,99 euro.

Per gli amanti della saga di Assassin’s Creed, ritorna poi in sconto il videogioco denominato Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition. Quest’ultimo è ora disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 24,99 euro, grazie allo sconto del 69%. Con lo sconto dell’80%, poi, gli utenti potranno portarsi a casa ad un prezzo di soli 16,99 euro il videogioco Dead or Alive 6: Digital Deluxe.

Questi sono comunque solo alcuni dei titoli disponibili al momento in super sconto su Xbox Store. Come sempre, consigliamo di visitare la pagina ufficiale dell’azienda per non perdere nessun viodegioco in sconto.