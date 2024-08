Il Morento HY4866-WF è un purificatore d’aria intelligente abilitato al Wi-Fi, progettato per ambienti di grandi dimensioni fino a 100 metri quadrati. Utilizza due filtri HEPA multistrato per rimuovere gli odori e fino al 99,97% degli inquinanti aerei come polvere, fumo, peli di animali domestici e formaldeide. Supporta i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant e ha ottenuto buoni risultati nei nostri test di purificazione dell’aria, ma è relativamente rumoroso quando funziona ad alta velocità e potrebbe beneficiare di più funzionalità smart.

Design e Caratteristiche

L’HY4866-WF utilizza un design unico a doppio filtro che aspira l’aria dalla parte anteriore e posteriore dell’unità, rendendolo efficace, secondo Morento, per stanze fino a 100 metri quadrati. Con dimensioni di 44,5 x 33,3 x 19,3 cm (AxLxP) e un peso di 3,6 kg, è abbastanza compatto e leggero, soprattutto per un purificatore d’aria con una così ampia area di copertura. Ha una finitura bianca con una griglia di uscita dell’aria grigia sulla parte superiore e una maniglia sul pannello posteriore che lo rende facile da spostare da una stanza all’altra. Sul retro si trova un sensore che misura il livello di PM2,5 (particelle di diametro pari o inferiore a 2,5 micron).

La parte superiore del purificatore ospita la griglia di uscita dell’aria e un pannello di controllo con pulsanti per l’accensione, la velocità della ventola (da 1 a 4), la modalità automatica, un timer di spegnimento automatico, un blocco bambini e la modalità notturna. In modalità automatica, cambierà la velocità della ventola in base alla qualità dell’aria attuale, mentre in modalità notturna funzionerà alla velocità più bassa. Il pannello ha anche un pulsante di ripristino del filtro che lampeggerà quando è il momento di sostituire i filtri.

Tenere premuto questo pulsante per cinque secondi per reimpostare il monitor della durata del filtro. Sulla parte anteriore del purificatore c’è un display ovale a colori che mostra il livello attuale di PM2,5 e ha indicatori per la durata del filtro e lo stato del Wi-Fi. Intorno al display c’è un anello LED che si illumina di verde quando la qualità dell’aria è buona (livelli di PM2,5 da 0 a 75), giallo quando è moderata (da 76 a 150) e rosso quando è scarsa (superiore a 150).

Le griglie di aspirazione dell’aria anteriori e posteriori possono essere facilmente rimosse per accedere ai filtri a tre stadi che contengono elementi True H13 HEPA, carbone attivo e maglia fine per la filtrazione. I filtri sono progettati per durare fino a sei mesi prima di dover essere sostituiti. Morento vende anche un filtro potenziato che aggiunge uno strato di cotone elettrostatico per catturare la polvere e assorbire gli odori degli animali domestici e la formaldeide. L’HY4866-WF ha radio Wi-Fi (2,4 GHz) e Bluetooth integrate.

In ogni caso, il purificatore Morento non viene fornito con un telecomando, ma la versione smart che abbiamo recensito può essere controllata utilizzando l’app mobile Havaworks per dispositivi Android e iOS, nonché i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant.

Il purificatore appare in un pannello sulla schermata iniziale dell’app Havaworks con pulsanti per l’accensione, la modalità ventola, il blocco bambini e il timer del conto alla rovescia. Tocca l’icona del purificatore per aprire una schermata di controllo che mostra la lettura attuale del PM2,5 e le condizioni meteorologiche locali. Stranamente, la temperatura esterna dell’aria è in Celsius nonostante io abbia selezionato Fahrenheit nelle Impostazioni.

La schermata mostra anche la velocità attuale della ventola e una cronologia di cinque giorni dei livelli di PM2,5 interni ed esterni. Nella parte inferiore dello schermo ci sono pulsanti per l’accensione, la modalità ventola, il timer del conto alla rovescia e le impostazioni. Usa il pulsante delle impostazioni per reimpostare il contatore della durata del filtro, abilitare il blocco bambini e creare programmi di accensione e spegnimento. Con questo dispositivo non si ottengono rapporti sull’utilizzo dell’energia come con l’AiDot WELOV Matter P200 Pro.

Installazione e Prestazioni: Efficienza Nella Media

La configurazione iniziale del purificatore è stata semplice. Ho rimosso le coperture di aspirazione anteriori e posteriori, ho tolto il sacchetto di plastica da entrambi i filtri e ho riposizionato i filtri e le coperture. Ho scaricato l’app Havaworks, creato un account, acceso il purificatore e toccato “Aggiungi Dispositivo” nella schermata iniziale dell’app. L’app ha immediatamente rilevato il purificatore via Bluetooth, quindi ho toccato Aggiungi, inserito le mie credenziali Wi-Fi e dato un nome al dispositivo per completare l’installazione.

Ho testato le prestazioni di purificazione dell’HY4866-WF posizionandolo nel mio ufficio di 10 metri quadrati, dove ha segnalato un livello iniziale di PM2,5 di 02. Ho acceso un bastoncino di incenso e l’ho spento dopo dieci minuti. Quando il display ha mostrato 200 e l’anello LED era rosso, l’ho impostato in modalità Auto, momento in cui ha aumentato la velocità al massimo e si è messo al lavoro.

Dopo tre minuti, l’HY-4886-WF mostrava un livello di PM2,5 di 85 e il LED era passato da rosso a giallo. Al sesto minuto, la lettura del PM2,5 era scesa a 44 e l’anello LED era verde, e dopo dieci minuti, il livello di PM2,5 era a 22. L’HY4886-WF ha impiegato 17 minuti per tornare al suo livello originale di PM2,5 di 02. Per confronto, il Dreo Macro Max S ha impiegato 13 minuti per purificare completamente l’aria, e l’AiDot WELOV Matter P200 Pro ha completato il lavoro in 15 minuti.

Quando funziona alla velocità della ventola più bassa, l’HY4866-WF è relativamente silenzioso, ma una volta che aumenta alla massima velocità, diventa piuttosto rumoroso. Utilizzando l’app NIOSH Sound Level Meter, ho registrato un livello di rumore di 30dB con la ventola in funzione a bassa velocità e 63dB quando impostata alla massima velocità. Non è così rumoroso come l’AiDot WELOV Matter P200 Pro, che ha registrato 35dB a bassa velocità e 65dB ad alta velocità.

Ho creato una routine Alexa per far accendere il purificatore con la velocità della ventola impostata a 2 ogni volta che una telecamera Tapo TC85 rilevava movimento, e ha funzionato perfettamente, così come i miei comandi vocali Alexa per accendere e spegnere il purificatore, cambiare le velocità della ventola e attivare il blocco bambini.

Conclusioni

Il Morento HY4866-WF è un purificatore d’aria connesso efficace che utilizza una filtrazione a tre stadi per depurare l’aria dagli inquinanti in ambienti fino a 100 metri quadrati. I suoi doppi filtri HEPA e a carbone attivo hanno svolto un buon lavoro nella purificazione dell’aria durante i nostri test e non ha avuto problemi a rispondere ai comandi vocali e a eseguire le routine di Alexa. Il prodotto può essere acquistato su Amazon a 199 € ma in questo momento c’è un coupon sconto di 30€.