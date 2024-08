Ve ne avevamo parlato giusto qualche giorno fa e ora è arrivato il. Il produttore tech Poco ha infatti da poco annunciato sul mercato il nuovo Poco Pad 5G. Si tratta di una nuova versione del tablet annunciato dall’azienda qualche tempo fa, solo che ora il device è in grado di supportare navigazione sulle reti 5G, questo grazie alla presenza di un ottimo processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon7s Gen 2. Vediamo qui di seguito tutte le sue caratteristiche principali.

Poco annuncia ufficialmente il nuovo Poco Pad 5G.

Come già accennato in apertura, questo nuovo tablet dell’azienda si distingue per la presenza del supporto alla navigazione sulle reti di quinta generazione. Questo è possibile grazie al presenza a bordo del soc Snapdragon 7s Gen 2. Per quanto riguarda il resto, invece, troviamo pressoché le stesse specifiche tecniche del modello con supporto al 4G.

Il nuovo Poco Pad 5G, infatti, dispone sempre di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 12.1 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il nuovo tablet dell’azienda può inoltre contare sulla presenza di una batteria enorme con una capienza di 10000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Dal punto di vista del software, a bordo troviamo Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda. Si tratta dell’interfaccia HyperOS e quest’ultima offre molte funzionalità pensate proprio per l’utilizzo del tablet. Il nuovo device a marchio Poco supporta inoltre diversi accessori, tra cui la Poco Keyboard e la Poco Smart Pen.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet medio di gamma Poco Pad 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 255 euro al cambio attuale. Vi terremo inoltre aggiornati sul suo possibile arrivo anche in Europa e soprattutto anche per il mercato italiano.