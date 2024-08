Stellantis in tribunale: accuse di frode dagli azionisti

Stellantis, il colosso automobilistico, è stato citato in giudizio nel Distretto Meridionale di New York dagli azionisti. La società è stata accusata di aver nascosto l’aumento delle scorte e altri difetti finanziari. L’azione legale è stata avviata Levi & Korsinsky. Si tratta di uno studio importante che agisce per conto di Steven Long, un azionista che ha subito perdite a seguito del crollo del prezzo delle azioni.

Il contenzioso è subito scoppiato dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del primo semestre di quest’anno. I dati che hanno rivelato un calo netto degli utili, attribuito a margini ridotti e a un notevole incremento delle scorte nelle operazioni statunitensi. I risultati risultati hanno ovviamente scosso gli investitori. Il calo ha portato inoltre un crollo del 7% nel prezzo delle azioni della società subito dopo la pubblicazione dei dati finanziari, scatenando un putiferio.

Futuro Stellantis e decisioni del CEO

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha indicato che la società potrebbe prendere presto decisioni drastiche. Potrebbe esserci l’eliminazione dei marchi meno performanti per far fronte ai problemi finanziari. Anche la CFO, Natalie Knight, ha menzionato la possibilità di ridurre la produzione. Altra azione potrebbe essere quella di aggiustare i prezzi delle auto per rispondere agli andamenti difficoltosi del mercato. Gli azionisti accusano Stellantis anche di aver gonfiato artificialmente il prezzo delle azioni durante gran parte del 2024. Stellantis avrebbe nascosto l’aumento delle scorte e sopravvalutando i margini operativi. In questo contesto, il reddito operativo rettificato della società è calato del 40%, aggravando ulteriormente la situazione.

Gli azionisti che hanno subito perdite tra il 15 febbraio e il 24 luglio 2024 possono aderire alla causa presentando una richiesta entro il 15 ottobre 2024. La causa coinvolge direttamente Carlos Tavares e Natalie Knight come imputati. Stellantis si è subito difesa dichiarando come la causa sia infondata e che l’azienda intende difendersi con forza. Negli Stati Uniti le citazioni in giudizio da parte degli azionisti sono comuni in tali frangenti. Episodi del genere accadono spesso quando il prezzo delle azioni di una società quotata subisce forti ribassi. Di conseguenza, il successo di questa causa contro Stellantis non è garantito. Negli ultimi mesi, diverse figure chiave hanno lasciato Stellantis, aumentando ancor di più la pressione sul CEO Tavares.