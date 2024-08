Amazfit Active Edge è uno smartwatch che può essere considerato ideale sia per un pubblico amante dell’outdoor, quindi un prodotto che può accontentare un pubblico sempre più ampio, sebbene mantenga un design non propriamente elegante.

La versione attualmente in promozione su Amazon prevede una diagonale di 46 millimetri, il che significa che ci troviamo dinnanzi ad un prodotto dalle dimensioni importanti, adatto più che altro ad un pubblico maschile o comunque dal polso non propriamente piccolo. Gli utenti che sceglieranno di acquistarlo potranno optare per uno dei tanti colori a disposizione, così da poterne personalizzare al massimo l’esperienza.

Amazfit Active Edge: quanto costa su Amazon

L’occasione per risparmiare sull’acquisto di un nuovo smartwatch è davvero molto ghiotta, in questi giorni infatti dovete pensare di mettere le mani su Amazfit Active Edge, approfittando della promozione Amazon che lo pone con uno sconto del 31% sul listino di 129 euro, riuscendo a spendere così in finale solamente 89 euro. Il prodotto, come sempre del resto, viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, l’acquisto lo potete completare a questo link.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo da non perdere di vista, troviamo prima di tutto la batteria, componente che, dati alla mano, permette di raggiungere una autonomia complessiva di 16 giorni continuativi, un must per un prodotto di questo tipo, considerando appunto che altri device con Wear OS devono essere praticamente ricaricati ogni due giorni. Essendo uno smartwatch pensato per l’outdoor, ecco arrivare la piena impermeabilità fino a 10ATM, così da utilizzarlo anche per le immersioni, con notevoli funzioni raggiungibili, oltre a possibilità di personalizzazione molto ampie. Da non trascurare nemmeno la presenza del chip GPS integrato per il tracciamento delle attività, così da non doversi affidare sempre ed esclusivamente allo smartphone.