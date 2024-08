Il mondo automobilistico europeo si arricchirà presto con le nuove versioni elettriche del marchio cinese Leapmotor. Ciò grazie all’imminente collaborazione con Stellantis. A partire da settembre, l’ azienda inizierà a distribuire i modelli LeapmotorC10 e T03 in Italia e in altri otto mercati europei. Come Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi. La notizia è stata confermata dall’annuncio dell’investimento di 1,5 miliardi di euro da parte del GruppoStellantis. Il quale ha provveduto ad acquisire circa il 20% delle azioni dell’ omonimo brand. Questa operazione segna l’ingresso ufficiale del marchio cinese nel mercato europeo. Si stima infatti un primo lotto di vetture già in viaggio dalla Cina verso il Vecchio Continente.

Espansione e strategie future di Leapmotor in Europa

Le prime immagini rubate delle auto sono state scattate nei pressi dello stabilimento Mirafiori a Torino. Qui sono stati avvistati i modelli C10 e T03. Anche se le foto mostrano solo le vetture da dietro, esse offrono uno scorcio delle nuove proposte elettriche che verranno commercializzate. Il LeapmotorT03, una city car compatta, avrà un prezzo di partenza inferiore ai 20.000€. Essa sarà assemblata nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. Tale modello è destinato a un pubblico alla ricerca di un’opzione economica e pratica per la mobilità urbana. Il SUV Leapmotor C10, invece, si basa sull’architettura LEAP3.0. Quest’ ultimo offre un’autonomia dichiarata di 420km secondo il ciclo WLTP. Diversamente dai 265km della T03. Altri dettagli specifici sulle versioni europee e sui listini ufficiali saranno rivelati al momento del lancio.

Leapmotor però non si ferma a sole due auto. Nei prossimi tre anni, il marchio prevede di introdurre almeno un nuovo modello all’anno in Europa. Tale espansione è supportata da un piano ambizioso per aumentare i punti vendita in Europa. L’ obiettivo è infatti quello di arrivare a 500 punti vendita entro il 2026, partendo dai 200 previsti per la fine del 2024. Il Gruppo-Stellantis, attraverso la joint venture Leapmotor International, punta dunque a rafforzare la presenza del marchio sul mercato europeo. Offrendo una serie di veicoli elettrici che combinano accessibilità e innovazione tecnologica.