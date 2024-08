Non è un mistero che le aziende di tecnologia alle volte collaborino con le forze armate o con le forze dell’ordine per riuscire a portare dei miglioramenti, soprattutto nelle dotazioni a stampo tecnologico offerte agli agenti in divisa che hanno il compito di garantire la sicurezza dei cittadini.

Spesso le collaborazioni prendono vita nell’offrire alle forze dell’ordine nuovi modelli di automobili custom per l’appunto modificate per essere utilizzabili dalle forze dell’ordine come polizia o in Italia ad esempio i carabinieri, di conseguenza non c’è nulla da sorprendersi se Samsung ha un profondo rapporto con le forze dell’ordine in particolare quelle statunitensi con le quali collabora da sempre per offrire nuovi strumenti in grado di facilitare il compito agli agenti.

Bodycam per la polizia

L’ultima trovata arrivata dalla collaborazione tra Samsung e la polizia americana e l’idea di utilizzare il noto smartphone pieghevole di Samsung, Galaxy Z Flip come bodycam per gli agenti, i quali possono dunque sfruttare la particolare conformazione del device per avere sia una cam da tenere sul proprio corpo sia uno smartphone da utilizzare in situazioni di emergenza, quest’ultimo è stato ovviamente modificato da Samsung con il tasto volume che è stato trasformato in un tasto di corsa diretta per attivare le riprese video.

Si tratta dunque di una novità assoluta per il campo delle forze dell’ordine, tutto è iniziato con una fase di test preliminare che a quanto pare è andata per il verso giusto portando poi all’introduzione in modo più deciso di questo cambiamento, staremo ora a vedere in che misura questa novità arriverà tra le fila delle forze dell’ordine e se effettivamente porterà a un miglioramento sia nel servizio offerto da parte della polizia sia nel rendere il lavoro degli agenti più facile, ancora una volta Samsung si è dimostrata una grande collaboratrice per garantire la sicurezza dei cittadini da parte delle forze dell’ordine.