WhatsApp, di recente, si sta concentrando su una serie di nuove funzioni particolarmente utili per organizzare le proprie conversazioni. Nello specifico, si tratta di opzioni che forniscono agli utenti la possibilità di recuperare con semplicità chat ed informazioni in esse contenute.

Ed è proprio in tale scenario che si inserisce la nuova funzione in arrivo. Quest’ultima fornisce un’opzione valida per stare dietro a tutti gli eventi e gli appuntamenti senza perdersi nulla di importante. Scopriamo come funziona.

WhatsApp introduce una nuova funzione per organizzare gli incontri

All’interno delle chat di gruppo tutti gli utenti possono ora creare un evento. I membri della chat hanno modo di recuperare l’evento dalle informazioni della conversazione. Una volta accettato l’invito, tutti i partecipanti riceveranno una notifica poco prima dell’appuntamento stabilito.

Che si tratti di incontri tra amici o colleghi, o riunioni di famiglia o di lavoro la funzione su WhatsApp permette di organizzare il tutto fornendo le informazioni necessarie per ogni partecipante. Ma non è tutto. All’interno del gruppo stesso è possibile creare un promemoria valido per tutti i possibili partecipanti. Un’opzione particolarmente utile per non dimenticare nulla. Come impostarlo?

Per procedere bisogna recarsi nel gruppo in questione e toccare il simbolo “+”, in basso a sinistra. Qui bisogna selezionare “Evento” e compilare tutti i campi richiesti. Tra cui titolo, orario, nome e luogo. Inoltre, è possibile anche aggiungere, in caso di incontro a distanza, un link per la chiamata audio/video su WhatsApp.

Una volta terminato è possibile inviare l’evento nella chat. Gli utenti presenti visionano tutti i dettagli relativi all’incontro e possono selezionare tra due opzioni: “Parteciperò” e “Non posso partecipare”. Se si sceglie la prima opzione, WhatsApp in automatico invierà una notifica ai partecipanti quando si avvicina la data prefissata.

La funzione sarà disponibile per tutti gli utenti. Come accade di recente con le nuove opzioni, WhatsApp procederà con un rilascio graduale.