Ritornano i contenuti multimediali in streaming sul vasto catalogo di DAZN. In questi ultimi giorni, in particolare, si sta cominciando a parlare dei diritti per trasmettere in chiaro le partite dei vari campionati sportivi di tutto il mondo. Quest’oggi si è parlato del campionato di calcio maschile della Serie B. È stato annunciato che le partite di questo campionato saranno trasmesse nuovamente sulla piattaforma DAZN per il prossimo triennio, ovvero 2024/2027. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna la Serie B di calcio maschile con DAZN per il prossimo triennio 2024/2027

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato che sarà DAZN a trasmettere in chiaro le partite del campionato di calcio maschile della Serie B. Queste partite torneranno quindi sulla nota piattaforma di streaming e lo resteranno per il prossimo triennio, ovvero fino al 2027.

Il Chief Executive Officer di DAZN Italia, ovvero Stefano Azzi, ha così commentato questo traguardo:

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi.

Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”.

Ricordiamo che la prima partita di questo campionato si terrà il prossimo 16 agosto agosto 2024 alle 20:30, le squadre in campo saranno Brescia e Palermo. Ricordiamo inoltre che con l’abbonamento alla piattaforma di streaming DAZN, gli utenti potranno avere accesso a tanti nuovi contenuti multimediali sia dei campionati di caldi italiani sia di tanti altri sport di rilievo.