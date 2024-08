Neta S Hunting Edition: pronta al debutto la station wagon elettrica

Il marchio Neta, parte del Gruppo Hozon Auto, ha rilasciato le immagini ufficiali della nuova Neta S, conosciuta anche come Neta S Hunting Edition. Si tratta di un auto in modello station wagon full electric e sarà presto disponibile sul mercato cinese. Il lancio è previsto proprio questo mese e le prime consegne dovrebbero avvenire già da settembre.

La Neta S sarà disponibile in due versioni completamente elettriche. La prima è caratterizzata da un motore singolo dalla potenza di 200 kW. Per la seconda versione abbiamo un doppio motore e trazione integrale, con potenze di 170 kW all’anteriore e 200 kW al posteriore. Per chi desidera un’autonomia maggiore, sarà disponibile una variante con range extender. In tal caso si ha una combinazione di un motore elettrico da 200 kW e uno più piccolo a benzina da 1,5 litri. I prezzi di partenza sul mercato cinese sono pari a poco più di 19.000 euro, costo allettante considerando le caratteristiche.

Design esterno ed interno nuova station wagon Neta

La Neta S ha un design particolare, capace di distinguersi da tutte le altre vetture per lo stile da shooting brake che unisce alla perfezione linee eleganti e elevata funzionalità. Le dimensioni della station wagon sono piuttosto imponenti, con una lunghezza di 4.980 mm ed una larghezza di 1.980 mm. L’altezza invece è di ben 1.480 mm e la sua distanza da terra pare sia di 133 mm. Il tutto, nel complesso, dona alla Neta un aspetto sportivo ma non troppo aggressivo. Il frontale è privo di griglia, chiaro segno dell’assenza del motore endotermico, e permette un’ottimizzazione aerodinamica della vettura. I fari dell’auto sono sottili e sul retro troviamo gruppi ottici collegati da una barra luminosa dal design moderno. Il tetto, come molti modelli che altre aziende stanno lanciando al contempo sul mercato, è di tipo panoramico ed ha un trattamento termoisolante, ideale considerando il clima mondiale attuale.

La versione top di gamma della Neta S è dotata inoltre di sensori LiDAR. Questi sono posizionati sulla parte anteriore del tetto e donano al guidatore una maggiore funzionalità ed assistenza. All’interno, l’abitacolo adotta uno stile minimal con una plancia sul quale spicca all’occhio un ampio display verticale da 17,6″. La capacità di carico parte da 593 litri e può raggiungere i 1.295 litri con i sedili posteriori abbattuti, comodissima per i viaggi e per le famiglie.