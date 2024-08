Secondo un recente rapporto pubblicato da “Consumer Reports”, Tesla si conferma il marchio con i costi di manutenzione più bassi. Escluse però le riparazioni legate a guasti e collisioni. Questo risultato emerge dall’Annual Auto Survey del 2023. Il quale ha analizzato le spese di manutenzione post-garanzia per diversi produttori automobilistici. I dati mostrano come Tesla, riesca a contenere notevolmente le spese rispetto ad altri marchi. Ciò grazie alla sua gamma di veicoli interamente elettrici. Le sue auto, infatti, possiedono un minor numero di componenti meccaniche mobili rispetto ai tradizionali veicoli a combustione interna. Cosa che si traduce in minori possibilità di guasto e, di conseguenza, in costi di riparazione inferiori.

Tesla, i vantaggi delle auto elettriche e le eccezioni

Nella classifica stilata da “Consumer Reports“, Tesla è seguita da Buick e Toyota. Le quali occupano rispettivamente il secondo e terzo posto. Le case automobilistiche di lusso tedesche, si posizionano invece più in basso. Tra queste BMW, Audi, Mercedes-Benz e Porsche. Mentre Land Rover registra i costi di manutenzione più elevati. In particolare tra il sesto e il decimo anno di vita del veicolo.

Un aspetto chiave del successo dell’azienda di Elon Musk risiede nella natura stessa delle sue vetture. Queste ultime infatti non richiedono operazioni comuni per le auto tradizionali, come i cambi d’olio. In più, le pastiglie dei freni tendono a durare di più, poiché le auto elettriche sfruttano il sistema di frenata rigenerativa. Ma non è ancora tutto. Tesla vede un continuo aggiornamento dei suoi software che vengono inviati da remoto. Ciò riduce quindi ulteriormente la necessità di interventi fisici.

Ad ogni modo, è importante ricordare che i veicoli elettrici non sono completamente esenti da manutenzione. Elementi come il cambio del fluido dei freni, la sostituzione dei filtri dell’aria dell’abitacolo e del refrigerante devono comunque essere eseguiti periodicamente. Anche se a intervalli più lunghi rispetto alle automobili a combustione. Dunque, al di là di tutto, si consiglia sempre di prestare attenzione ad alcuni aspetti della manutenzione ordinaria delle proprie vetture.