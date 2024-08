Crescita Fotovoltaico in Italia: 2024 all’insegna dei grandi impianti

Dopo anni di disinteresse nei confronti del Pianeta, spinti magari da un interesse ecologico oltre che economico, sembra che i cittadini italiani stiano provando sempre più attenzione per il fotovoltaico. Nel mese di giugno i dati raccolti dalle analisi mostrano quanto sempre più case siano connesse a tali impianti.

Due mesi fa infatti in Italia erano connessi alla rete 1.763.977 impianti fotovoltaici. Ciò vuol dire che con tali strutture si aveva una capacità complessiva di 33,62 GW, che corrisponde a circa un terzo della potenza nucleare dell’intero continente europeo. Nel corso dei primi sei mesi dell’anno, sono stati connessi 169.003 nuovi impianti, aggiungendo 3,34 GW alla capacità nazionale. Il 29% di questo numero riguarda le case residenziali, il 35% al settore industriale e commerciale e il restante 36% agli impianti di grande scala, con potenze superiori al megawatt. Che significa? Vuol dire che l’interesse nel fotovoltaico è diversificato e riguarda ogni tipologia di struttura.

Dati del Fotovoltaico positivi per l’Italia

Sicuramente, fattore importante in questa crescita, è stato l’aumento della potenza installata nel settore utility-scale. In tal caso troviamo un incremento del fotovoltaico del 240% rispetto all’anno scorso. Nei primi tre mesi del 2024, ben 17 nuovi impianti con potenze superiori a 10 MW sono stati connessi alla rete. Il totale di potenza era di 540 MW. Questi impianti sono stati distribuiti in diverse regioni italiane, ma con una concentrazione elevata nel Lazio, in Sardegna e in Sicilia. In pochi mesi sono stati installati 25 impianti di grande scala per un totale di 881 MW, un terzo della capacità totale degli impianti di queste dimensioni connessi alla rete.

Le regioni italiane che hanno registrato la maggiore crescita di potenza del fotovoltaico installata sono state Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Sardegna. In queste sono stati connessi oltre 2,11 GW di nuova capacità. Il settore industriale e commerciale, che aveva avuto un rialzo nel 2022 e nel 2023, ha mantenuto una certa stabilità nei primi mesi del 2024. Tra il quarto trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024, la potenza connessa è aumentata del 10%, ma successivamente ha subito una lieve flessione del 6%. Il rallentamento è stato influenzato dall’attesa di nuove normative e misure di incentivazione. Queste potrebbero tuttavia a breve rilanciare il settore nel prossimo futuro.