Vodafone offre una gamma di soluzioni Internet Casa per agosto 2024, ideali per chi cerca una connessione affidabile e veloce con numerosi vantaggi. Le quattro principali offerte sono pensate per soddisfare diverse esigenze, dal risparmio all’inclusione di servizi aggiuntivi come SIM mobili e vantaggi sulle bollette di luce e gas.

Le offerte di Vodafone Casa

L’offerta Vodafone Internet Unlimited è proposta a un prezzo fisso di 25,90€ al mese. È una soluzione adatta a chi desidera una connessione in Fibra Ottica FTTH, la tecnologia più avanzata per garantire una velocità di download fino a 2,5 Gigabit/s. Questo tipo di connessione permette di navigare in modo illimitato senza interruzioni o rallentamenti, ideale per famiglie numerose o per chi lavora da casa. L’attivazione prevede un costo una tantum di 19,95€, ma il modem è incluso gratuitamente. Questa offerta richiede un vincolo contrattuale di 24 mesi, durante i quali il pagamento avviene comodamente tramite addebito su conto corrente. Tuttavia, le chiamate non sono incluse, rendendo questa offerta perfetta per chi utilizza principalmente Internet e non ha bisogno di un servizio di telefonia fissa.

Se sei già cliente Vodafone Mobile, l’offerta Vodafone Internet Unlimited per i già clienti mobile è pensata apposta per te, offrendo un prezzo scontato di 21,90€ al mese. Anche qui, la tecnologia è la Fibra Ottica FTTH, garantendo la stessa velocità massima di 2,5 Gigabit/s e la possibilità di navigare senza limiti. Oltre al modem gratuito e al costo di attivazione di 19,95€, questa offerta include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, rendendola particolarmente vantaggiosa per chi utilizza ancora il telefono fisso. Come le altre, richiede un vincolo di 24 mesi con pagamento tramite addebito su conto corrente.

E non è ancora finita!

La Vodafone Internet Unlimited Special è ideale per chi vuole risparmiare non solo sull’Internet, ma anche sulle bollette di luce e gas. Al costo di 22,90€ al mese per i primi 24 mesi (poi 27,90€), questa offerta richiede l’attivazione di un servizio di Luce e Gas tramite Facile.it. L’attivazione è gratuita, e il modem è incluso senza costi aggiuntivi. Anche questa offerta sfrutta la Fibra Ottica FTTH, con velocità fino a 2,5 Gigabit/s e navigazione illimitata. Le chiamate sono illimitate verso tutti i numeri nazionali, e il vincolo è di 24 mesi, con pagamento tramite addebito su conto corrente.

Infine, il Vodafone Family Plan è la soluzione completa per le famiglie che desiderano integrare la linea fissa con una SIM mobile inclusa, con GB e minuti illimitati. A 34,90€ al mese, questa offerta include il modem gratis, chiamate illimitate e la solita velocità fino a 2,5 Gigabit/s su rete FTTH. L’attivazione è gratuita, e il pagamento può avvenire sia tramite addebito su conto corrente che carta di credito, garantendo massima flessibilità. Il vincolo di 24 mesi assicura che il prezzo rimanga invariato per tutta la durata del contratto, offrendo serenità e stabilità finanziaria.