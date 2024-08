Fotovoltaico: esauriti i fondi per il Reddito Energetico Nazionale

I fondi destinati al Reddito Energetico Nazionale sono stati completamente esauriti. Ad annunciarle la notizia è il GSE. I fondi rimanenti fino ad ora, riservati alle Regioni del Centro-Nord e alle Province Autonome dopo la fine di quelli a SUD a luglio, sono stati richiesti interamente il 6 di agosto. Quest’anno erano stati stanziati 100 milioni di euro per supportare le famiglie in difficoltà economica interessate al fotovoltaico come fonte energetica alternativa per la propria casa.

Di questi fondi per il fotovoltaico, 80 milioni erano destinati alle Regioni del Sud e le Isole. 20 milioni erano riservati alle Regioni del Centro-Nord e alle Province Autonome. La differente velocità di richiesta dei fondi ha però mostrato una differenza delle regioni meridionali dal Nord Italia. Gli 80 milioni sono stati praticamente esauriti nelle prime 24 ore dall’apertura del bando il 5 luglio.

Interesse in crescita per il fotovoltaico in tutte le regioni d’Italia

Nel Nord Italia le famiglie hanno fatto richiesta del fondo con un tempo più diluito. Al mattino del 6 luglio, i fondi disponibili erano ancora circa 15 milioni su 20 e sono stati esauriti solo un mese dopo. Questa differenza non è necessariamente legata allo sviluppo economico delle regioni. Essa riflette invece un fenomeno più complesso. La diffusione del fotovoltaico sembra infatti seguire un andamento a macchia d’olio, con regioni già dotate di numerosi impianti che fungono da esempio per altre. Il nord presentava già prima del fondo diversi impianti e forse proprio questo ne ha rallentato le richieste.

Lombardia e Veneto detengono la maggior parte degli impianti nazionali con il 30,9%, mentre la Puglia guida in termini di potenza installata. Il GSE ha specificato che lo sportello per nuovi finanziamenti sarà riattivato solo se si verificheranno esclusioni o rinunce per un totale di almeno cinque milioni di euro. Nel 2025, per chi non ce l’avesse fatta è previsto un nuovo bando con ulteriori 100 milioni di euro. Ciò amplierà dunque le possibilità di accesso ai fondi per le famiglie in difficoltà economica interessate al fotovoltaico.