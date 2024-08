OPPO: nuove fantastiche funzionalità AI su Reno12 F e FS 5G

Considerando quanto la telefonia stia puntando sull’intelligenza artificiale, non sorprende che anche la OPPO investa anch’essa su tale tecnologia. In particolare, però, l’azienda ha un asso nella manica non indifferente con il lancio delle funzionalità AI Eraser 2.0 e Smart Image Matting 2.0. Tali funzioni sono presenti sui suoi fantastici e nuovi modelli OPPO Reno12 F e FS 5G. Queste innovazioni, attualmente in fase di roll-out, saranno presto disponibili per tutti gli utenti.

OPPO con l’opzione tecnologica AI Eraser 2.0 dona agli utenti la possibilità di modificare le proprie foto come dei veri maestri dell’editing. L’Eraser consente infatti cancellare gli elementi indesiderati dalle immagini con un solo tocco, come per magia. Questa funzione, con un tasso di riconoscimento dell’oggetto del 98%, ha una precisione nettamente maggiore nella selezione sia degli oggetti che delle persone. Purtroppo per noi resta una funzione tecnologica e non applicabile alla vita reale, ma ci si accontenta.

Smartphone OPPO per immagini da urlo editate professionalmente

Anche Smart Image Matting 2.0 è stato perfezionato. Ora il ritaglio di soggetti multipli è migliore e consente la creazione di sticker personalizzati con massima precisione. Gli OPPO Reno12 F e FS 5G così non solo offrono immagini di altissima qualità, ma semplificano anche la modifica delle fotografie grazie agli strumenti avanzatissimi, come detto, basati sull’intelligenza artificiale. Disponibili nelle colorazioni Amber Orange e Black Green, i due modelli sono poi l’incontro perfetto tra innovazione e convenienza. A differenza di altri modelli di altre società non costano infatti un occhio della testa. Sullo store OPPO, il Reno12 F 5G con memoria 256 GB è venduto al prezzo di € 329,99, mentre il Reno12 FS 5G con 512 GB di memoria può essere acquistato ad un costo leggermente superiore di € 349,99.

Questi smartphone non solo garantiscono prestazioni elevate, ma lo fanno a prezzi competitivi, rendendo la tecnologia AI alla portata di tutti. Le nuove funzionalità AI Eraser 2.0 e Smart Image Matting 2.0 sono un ulteriore passo avanti nell’evoluzione della fotografia mobile e nell’accessibilità. OPPO riesce in tal modo ad essere una delle aziende leader nel settore ed uno dei brand più ambiti per la sua tecnologia avanguardistica.