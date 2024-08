OnePlus ha annunciato oggi l’inizio delle vendite di OnePlus Nord 4, di cui trovate la nostra recensione a questo link, lo smartphone di fascia media che tanto ha impressionato con specifiche tecniche di ottimo livello, e soprattutto un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro.

Il device è caratterizzato dalla presenza di un design innovativo, con un corpo unibody realizzato in metallo, il primo in assoluto per quanto riguarda l’era dei dispositivi che presentano connettività 5G, senza comunque dimenticarsi di un display davvero equiparabile ad un top di gamma, con anche ricarica rapida, funzionalità AI e batteria dalla lunghissima durata.

L’evento di lancio è stato il 16 luglio, e già il giorno successivo i suoi preordini hanno superato del 33% quelli del predecessore, con migliaia di membri della community pronti a provare lo smartphone nel corso delle undici tappe del pop-up tour europeo di OnePlus. Finalmente oggi OnePlus Nord 4 è disponibile all’acquisto in tutta Europa nelle sue 3 colorazioni: Obsidian Midnight, Mercurial Silver e Oasis Green. Il prezzo di vendita è di 499 euro per la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, per salire poi a 599 euro per la 16/512GB, con acquisti possibili su OnePlus.com e Oppo Store.

OnePlus Nord 4: promozioni speciali

Coloro che lo acquisteranno tramite il sito OnePlus.com entro il 9 settembre, avranno la possibilità di ricevere uno sconto di 50 euro sull’acquisto della versione da 16GB di RAM e 512GB di memoria. Acquistandolo oggi, 8 agosto, potrete poi scegliere un regalo tra: borsa a tracolla TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag2, cuffie OnePlus Nord 3 Pro, cover OnePlus Nord 4 Sandstone Bumper o caricatore OnePlus Supervooc 100W dual port. Effettuando l’acquisto tra il 9 agosto ed il 9 settembre, il regalo potrà essere scelto solamente tra gli ultimi due del suddetto elenco.

Coloro che lo acquisteranno invece su Oppo Store tra l’8 agosto ed il 9 settembre, godranno sempre del medesimo sconto sulla versione 16/512GB, con in bundle un caricatore OnePlus da 100W o le cuffie Oppo Enco Air3 Pro.