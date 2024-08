BMW: gamma estesa per la Cina con la Nuova X3 a passo lungo

BMW ha lanciato una nuova versione del SUV X3, progettata specificamente per il mercato cinese. Questa nuova edizione è stata concepita per rispondere alle esigenze dei clienti locali, dando loro un passo allungato per un maggiore spazio ed un comfort implementato ai passeggeri che siedono sui sedili posteriori.

La BMW X3 25L xDrive e la X3 30L xDrive sono i nuovi modelli sviluppati grazie alla collaborazione tra i progettisti del BMW Group a Monaco e quelli di Shenyang. Entrambi sono prodotti nello stabilimento in Cina, dov’è stato costruito l’impianto Lydia. Quest’ultimo è la più recente struttura produttiva della joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA).

Specifiche dei modelli esclusivi cinesi BMW

Il sistema di propulsione della BMW X3 25L xDrive è composto da un motore a benzina a quattro cilindri. Con esso il modello raggiunge una potenza di 190 CV e una coppia di 310 Nm. La versione X3 30L xDrive ha invece una potenza maggiore pari a 258 CV e una coppia di 400 Nm. Entrambi i motori sono poi abbinati a una trasmissione Steptronic a 8 velocità ed includono la trazione integrale intelligente BMW xDrive di serie.

La nuova BMW X3 per il mercato cinese misura 4.865 millimetri in lunghezza e 1.920 millimetri in larghezza. L’aspetto più “consistente” è il passo aumentato di 110 millimetri che ora raggiunge totalmente i 2.975 millimetri. Gli interni continuano ad essere estremamente lussuosi, così come le linee esterne. La tecnologia integrata presenta il favoloso Curved Display, la BMW Interaction Bar e un volante con bordo inferiore appiattito. Gli acquirenti cinesi avranno a disposizione i sedili sportivi Veganza (potranno scegliere tra tre combinazioni bicolori) e le applicazioni in vetro “Crafted Clarity” per i comandi che contribuiscono nel creare un ambiente ancor più raffinato.

Perché questo impegno solo in Cina? Il modello precedente ha avuto un grandioso successo, con circa 156.000 auto consegnate solo l’anno scorso, a dimostrazione della sua strabiliante popolarità tra i clienti. Ora giunta alla quarta generazione, la nuova BMW X3 prodotta a Shenyang continua quindi a soddisfare pienamente le esigenze dei clienti locali promettendo altre grandi vendite.