Durante il fine settimana sono emerse diverse sui Sony WF-C510. Ovvero i prossimi auricolari TWS in-ear della casa giapponese, destinati a raccogliere l’eredità degli attuali WF-C500, lanciati quasi tre anni fa. I nuovi arrivati mantengono il design caratteristico dei predecessori. Anche se con alcune migliorie e rifiniture che li rendono ancora più ergonomici. Gli auricolari, non presentano lo “stelo” sporgente, ma racchiudono tutti i componenti nel corpo principale. I comandi sono gestiti tramite un ampio pulsante fisico situato sulla superficie posteriore, garantendo una facilità d’uso senza pari.

Auricolari Sony: colorazioni e prezzo, cosa aspettarsi dai nuovi arrivati

La custodia di ricarica ha uno stile “a scrigno” e utilizza una porta USB-C per il caricamento. Tra le specifiche tecniche, emerge la resistenza all’acqua con certificazione IPX4, il supporto al Bluetooth multipoint per la connessione simultanea a due dispositivi. Ma soprattutto la modalità Ambient Sound che consente di percepire i suoni circostanti senza rimuovere gli auricolari. Non è invece presente la cancellazione attiva del rumore (ANC). L’autonomia totale dichiarata è di 22 ore, anche se non viene specificata la durata di una singola carica. Per fare un confronto, i WF-C500 offrivano fino a 10 ore di riproduzione musicale continua e 5 ore in chiamata con una singola carica. Il tutto per un totale di 20 ore con l’uso della custodia.

Dalle immagini promozionali è evidente che i WF-C510 saranno disponibili inizialmente in tre colori. Ovvero verde, bianco e nero. Nella confezione saranno inclusi gommini di tre misure (S, M, L) per garantire una perfetta adattabilità a qualsiasi orecchio. Tali caratteristiche lasciano intendere come Sony punti a offrire un prodotto versatile e comodo per una vasta tipologia di utenti. Considerando che il materiale promozionale è in italiano, è lecito aspettarsi che il lancio avverrà anche nel nostro Paese.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sui prezzi di lancio. Ma, considerando che i WFC500 sono stati introdotti a un prezzo di 99,99€, è plausibile che anche i nuovi auricolari si collocano nella stessa fascia di prezzo. Dunque se l’azienda seguirà questa tendenza i WFC510 potrebbero rappresentare un’interessante opzione per chi cerca auricolari di buona qualità a un costo più che accessibile.