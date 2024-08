Il settore dell’elettrico cresce a vista d’occhio e le aziende mondiali stanno cercando di trovare il loro posto all’interno del nuovo mercato. A tal proposito, i produttori giapponesi sembravano arrancare. Le auto elettriche provenienti dal paese nipponico risultano ancora scarse e non registrano valori rassicuranti. Le scarse proposte hanno portato ad un’alleanza che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Le aziende coinvolte sono Mitsubishi, Honda e Nissan. Quest’ultime hanno firmato un nuovo accordo con lo scopo di favorire uno sviluppo congiunto delle auto elettriche. Il punto di partenza sarà l’ideazione di un sistema operativo comune. Successivamente si passerà a batterie e motori.

Nuovo accordo giapponese per le auto elettriche

Toshihiro Mibe, amministratore delegato di Honda, ha dichiarato che lo scopo è quello di far fronte alle circostanze del mercato. Si tratta di un passaggio importante che deciderà le sorti dell’intero settore delle auto elettriche. Le indiscrezioni emerse rivelano che le tre case automobilistiche potrebbero aver deciso di “fondersi” per dare vita ad una nuova realtà impegnata nel settore dell’elettrico.

Si tratterebbe, dunque, di una sorta di Stellantis orientale. L’unione tra Nissan, Mitsubishi e Honda avrebbe una capacità produttiva pari a oltre 8,6 milioni di automobili all’anno. E non è tutto. Le tre aziende giapponesi presentano uno scenario alquanto intrecciato. Ognuna delle quali presenta caratteristiche importanti. Ad esempio, Honda detiene il 40% di Hitachi Astemo. Ovvero uno dei fornitori giapponesi più importanti nel settore delle auto elettriche. E non è tutto. Con Sony è stato lanciato AFEELA, brand ideato per il settore della mobilità green.

Sono punti di partenza importanti che potrebbero cambiare il settore delle auto elettriche provenienti dal Giappone. Come anticipato, il mercato nipponico arranca e l’arrivo dell’alleanza potrebbe rappresentare un punto di svolta per dare vitalità alla mobilità elettrica nipponica. L’alleanza è appena stata siglata, non resta che attendere per scoprire quale sarà l’evoluzione della nuova realtà in divenire.