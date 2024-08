Futuro delle auto diesel: possibili ripercussioni dopo nuove norme

La modifica delle normative sulle emissioni delle auto potrebbe avere un impatto sul futuro dei veicoli diesel più vecchiotti ancora presenti su strada. La Commissione europea ha cambiato le carte in tavola, stabilendo che i limiti di emissioni dovranno essere rispettati in ogni situazione di guida, qualunque essa sia, portando però a delle conseguenze da valutare per questa tipologia di auto.

Questa modifica potrebbe comportare l’uscita di scena di tutte le auto diesel omologate Euro 5 e anche di alcune Euro 6. Milioni di unità potrebbero potenzialmente interessate in tutta Europa, tra cui 8,2 milioni soltanto in Germania. La questione grave è stata sollevata dal ministro tedesco dei trasporti Volker Wissing, che in una lettera aperta alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ha chiesto di rivedere quella che ha definito una “politica anti-auto”.

Conseguenze devastanti per le auto a diesel?

Le conseguenze della decisione non colpirebbero solo l’industria automobilistica, ma anche i cittadini che hanno acquistato e utilizzano tali veicoli a diesel conformi alle norme ora attive. Wissing esorta con “forza” von der Leyen a modificare rapidamente i regolamenti, definiti “discutibili”. Solo in tal modo si potrebbero evitare gravi conseguenze per milioni di persone ed anche per l’economia europea.

Il problema principale risiede nelle procedure di misurazione delle emissioni di gas di scarico. Fino al circa 7 anni fa le emissioni venivano misurate in laboratorio. Il sistema è poi stato sostituito dall’RDE. Esso utilizza prove su strade pubbliche e si avvicina di più ai valori reali di guida. Ovviamente i vecchi diesel Euro 5 ed Euro 6 sono stati omologati secondo il ciclo NEDC, il che ne rappresenta la problematica. Nel caso in cui il procedimento della Commissione Europea dovesse essere approvato renderebbe “fuori legge” milioni di veicoli a diesel. Che poi, dove finirebbero? Ancora nulla a riguardo.

L’ADAC, l’Automobil Club tedesco, dal suo canto ha definito “inappropriate” le dichiarazioni di Wissing. A loro parere, contrariamente, non vi sarebbe alcun pericolo per i proprietari di auto Euro 5. Ora non resta che attendere che la Commissione Europea chiarisca la situazione ed elimini ogni possibile dubbio. Chissà come andrà a finire per tutte le auto a diesel.