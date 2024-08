Offerta Shock CoopVoce: tantissimi vantaggi a meno di 8€ al mese

CoopVoce torna a stupirci con una succosa promozione davvero imperdibile! La tariffa comprende così tanti vantaggi da catturare l’attenzione di chiunque, soprattutto considerando il suo prezzo extra conveniente. La promozione eccezionale ha un prezzo grandioso di appena 7,90 euro. Ma cosa comprende nel suo pacchetto? Attivandola si accede ad un piano contenente minuti di chiamate senza limiti per poter telefonare qualunque numero sul territorio della Nazione, 1000 SMS da inviare a chiunque e un quantitativo di dati eccellente di ben 150 GB di traffico alla velocità super del 4G. Cosa ancora più shock di CoopVoce è che con questa promo si ha un regalo preziosissimo: i primi due mesi della tariffa sono completamente GRATIS!

Servizi aggiuntivi regalati da CoopVoce

L’offerta batte qualsiasi altra promo di altri operatori anche grazie ai servizi aggiuntivi inclusi. Passando a CoopVoce con questa tariffa si avrà a disposizione l’hotspot, che permette di utilizzare il proprio smartphone come modem, e i servizi “LoSai di Coop” e “Chiama Ora”. La promo è aperta a tutti, sia a chi desidera mantenere il proprio numero attuale trasferendolo da un altro operatore, sia a chi preferisce attivare un nuovo numero. Il costo di attivazione è soltanto di 10 euro, una spesa effimera considerando gli stupefacenti benefici. CoopVoce poi offre la possibilità di scegliere tra una SIM fisica tradizionale e una eSIM.

Ora, resistere ad una proposta così allettante è impossibile! Come si può trovare un pacchetto che sia ugualmente fantastico? Ve lo diciamo noi: non si può. Con così tanti SMS, le chiamate e i giga, ovunque si vada si avrà la certezza di avere il massimo livello di comunicazione proprio grazie alla magnificenza di Coopvoce. Per non parlare dei due mesi gratis! In questo modo si può provare la tariffa senza spendere un centesimo (escludendo l’attivazione ovviamente). Tutti i dettagli approfonditi sono esplicati con precisione sul sito di CoopVoce. Il nostro consiglio è quello di visitarlo al più presto e di approfittare della promo prima che arrivi la data di scadenza.